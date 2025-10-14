Trump confirma un nuevo ataque a una narcolancha cerca de la costa de Venezuela y la muerte de seis personas

El presidente de los EEUU, Donald Trump, ha confirmado en su cuenta en Truth Social un nuevo ataque a una narcolancha y la muerte de seis personas, presuntos narcotraficantes.

En la publicación informa de "un nuevo ataque cinético letal" contra un buque "que realiza narcotráfico frente a la costa de Venezuela" y explica que la embarcación "traficaba con narcóticos y estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas".

El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y en el mismo perdieron la vida seis personas. "Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido", ha asegurado el mandatario estadounidense.

El pasado 2 de septiembre, Washington ya abatió una primera narcolancha con once presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua. Como era de esperar, el régimen de Nicolás Maduro negó rotundamente los hechos y condenó el ataque.

Estas operaciones se enmarcan en el creciente enfrentamiento de Estados Unidos con la dictadura chavista. La Administración Trump acusa directamente a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura del tirano.

La respuesta del dictador no se hizo esperar. Maduro afirmó que las comunicaciones con EEUU están "deshechas" ante lo que calificó de "agresión" y señaló que Venezuela estaba "más preparada" para una "lucha armada".

Este nuevo ataque no hace sino tensar aún más unas relaciones ya de por sí muy tensas.