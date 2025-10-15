Trump da luz verde a operaciones encubiertas de la CIA contra la narcodictadura de Maduro, según NYT

La Administración de Donald Trump habría dado un paso más en su ofensiva contra la narcodictadura de Nicolás Maduro. Según informa The New York Times, Washington ha autorizado a la CIA a realizar operaciones letales en Venezuela y el Caribe con el objetivo de derrocar al régimen chavista. NYT recuerda que la CIA ha tenido "desde hace mucho tiempo autoridad para trabajar con los gobiernos de América Latina en temas de seguridad e intercambio de inteligencia", que le ha llevado a colaborar con México en acciones contra los carteles de las drogas.

Citando a funcionarios estadounidenses, el diario neoyorquino detalla que la agencia de inteligencia podría ejecutar acciones encubiertas contra Maduro y su cúpula, ya sea de forma unilateral o como parte de una operación militar de mayor envergadura. Se desconoce, sin embargo, si ya existen planes concretos o si se trata de un plan de contingencia.

Escalada militar en la región

Esta autorización se enmarca en un contexto de escalada militar en la región. El Ejército estadounidense ya estaría diseñando "alternativas para que el presidente Trump las considere, incluidos ataques dentro de Venezuela". Washington mantiene un fuerte despliegue en la zona con unos 10.000 soldados, buques de asalto anfibio, ocho embarcaciones de guerra y un submarino.

Estas medidas se suman a la presión judicial y económica sobre el dictador. En 2020, Washington acusó a Maduro de narcotráfico y terrorismo, y la actual Administración ha duplicado la recompensa por su captura hasta los 50 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

Ataques a narcolanchas

Estados Unidos ha atacado frente a las costas de Venezuela diversas embarcaciones desde principios del mes de septiembre que Washington asegura que transportaban drogas, operativos que han costado la vida a aproximadamente una treintena de personas. La última de estas operaciones se produjo ayer mismo, con el resultado de seis personas muertas, según informó el mandatario estadounidense en su cuenta en Truth Social.