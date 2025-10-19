Trump se corona y 'bombardea' con barro las protestas "No Kings" en un vídeo de IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado a las protestas que este sábado han desfilado por las calles de varias ciudades del país con un vídeo realizado mediante inteligencia artificial en el que aparece pilotando un avión de combate y "bombardeando" con barro a los manifestantes que se oponen a su Gobierno.

En las imágenes, acompañadas por una banda sonora al estilo de las series de acción de los años 80, puede verse a Trump luciendo una corona dorada mientras sobrevuela una gran ciudad —aparentemente Nueva York— a los mandos de un caza en el que se lee la inscripción "King Trump" (Rey Trump). Desde la aeronave, el presidente lanza chorros de barro sobre una multitud de personas identificadas como participantes en las marchas del movimiento "No Kings" (Sin Reyes), convocadas para denunciar lo que describen como la deriva autoritaria de la segunda Administración Trump.

President Trump makes a quick appearance at the No Kings Protest 🇺🇸 pic.twitter.com/DBVIwbJL1E — 𝕏erias (@xerias_x) October 18, 2025

El vídeo, compartido desde la cuenta oficial de Trump en la red social Truth Social y replicado por varios miembros de su Administración, incluido el vicepresidente JD Vance, ha sido su única reacción pública a las manifestaciones.

"No soy un rey"

La publicación llega apenas un día después de que Trump intentara desmarcarse del apodo de "rey" en una entrevista con Fox News. "Dicen que se refieren a mí como rey. No soy un rey", declaró el viernes. Sin embargo, su imagen coronada ha desatado la indignación entre los organizadores del movimiento "No Kings" que consideran la publicación una "provocación deliberada" frente a unas protestas que se desarrollaron de forma pacífica en todo el país.

Según los convocantes, se registraron más de 2.700 concentraciones y manifestaciones en todo Estados Unidos. En ciudades como Washington D.C., Nueva York, Chicago, San Francisco o Los Ángeles, miles de ciudadanos se manifestaron contra lo que describen como una militarización creciente del país y una política migratoria agresiva. "Hoy se celebraron 10 marchas diferentes en Los Ángeles. Decenas de miles de personas se manifestaron pacíficamente", señaló la alcaldesa Karen Bass.

Los manifestantes vistieron ropa amarilla, un color elegido por su simbolismo prodemocrático, inspirado en las protestas de Hong Kong en 2019. "Es un recordatorio de que el poder debe emanar del pueblo y no de las coronas", explicaron los organizadores en su página web.