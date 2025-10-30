Trump ordena al Pentágono probar "inmediatamente" las armas nucleares de EEUU

Justo antes de reunirse en Corea del Sur con el líder chino Xi Jinping para rebajar las tensiones arancelarias entre ambos países, el presidente estadounidense Donald Trump informó a través de su red social Truth Social de que había dado órdenes inmediatas al Pentágono de empezar a probar el arsenal nuclear estadounidense, después de que Rusia realizara maniobras de sus fuerzas nucleares.

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato", dijo Trump a través de su red social Truth Social.

El mandatario añadió que EEUU tiene "más armas nucleares que cualquier otro país", seguido por Rusia y China en un "distante" tercer lugar. "Rusia es segunda, y China está muy por detrás en tercer lugar, pero estarán igualadas dentro de cinco años", señaló.

Las maniobras nucleares rusas

Este anuncio de Trump en Truth Social se produce después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, dirigiera el pasado 22 de octubre desde el Kremlin maniobras por tierra, mar y aire de las fuerzas nucleares.

Unos ejercicios calificados por el propio Putin de "rutinarios", en los que las fuerzas rusas lanzaron un misil balístico intercontinental Yars —de hasta 12.000 kilómetros de alcance- desde el cosmódromo de Plesetsk, que se encuentra a casi 800 kilómetros al norte de Moscú.

El misil fue lanzado con destino al polígono de Kura en la península de Kamchatka, a más de 6.000 kilómetros del lugar de lanzamiento. En las maniobras también participaron el submarino nuclear Briansk, que lanzó un misil balístico Sineva desde el mar de Barents, y varios bombarderos estratégicos Tu-95C, que dispararon misiles de crucero.

Esos ejercicios tuvieron lugar con el telón de fondo del aplazamiento de la cumbre ruso-estadounidense de Budapest, al descartar Moscú un cese las hostilidades en Ucrania como condición para la reanudación de las negociaciones de paz.