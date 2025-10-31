La ONU carga contra EEUU por bombardear narcolanchas

Naciones Unidas ha lanzado este viernes una advertencia a Estados Unidos por la campaña de ataques de sus Fuerzas Armadas contra las narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. La ofensiva, que se ha cobrado más de 60 vidas desde septiembre, constituiría según la organización una violación de los Derechos Humanos al no existir "ninguna justificación" legal para los bombardeos.

"Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin", ha concluido en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. El organismo exige que se prevenga la "ejecución extrajudicial" de los tripulantes, con independencia de las sospechas que recaigan sobre ellos.

El Alto Comisionado ha recordado que la lucha contra el narcotráfico internacional también tiene "límites". Según el Derecho Internacional, "el uso intencionado de la fuerza letal sólo está permitido como último recurso y contra individuos que representan una amenaza inmediata para la vida", un supuesto que no se cumpliría. La normativa sí contempla, en cambio, la interceptación y detención de sospechosos, una opción que el Gobierno de Trump ha descartado por considerar que no ha funcionado.

Basándose en la "información muy escasa" que ha facilitado Washington, el organismo concluye que "ninguno de los individuos en los barcos atacados representaba una amenaza inminente". Por ello, ha exigido una investigación "rápida, independiente y transparente" de cada ataque, con el objetivo de procesar y condenar a los responsables si se confirma la violación de la ley.