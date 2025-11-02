El huracán Melissa deja al menos 28 muertos a su paso por Jamaica

Al menos 28 personas han muerto en Jamaica por el paso del huracán Melissa, que ha impactado en la isla como categoría 5 y causado daños devastadores, según confirmó este domingo el Gobierno. La Oficina del Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, indicó en un comunicado que aún están verificando "informes adicionales sobre posibles muertos".

La última cifra de víctimas mortales ofrecida por las autoridades era de 19, pero estos datos van actualizándose a medida que los equipos de emergencia logran llegar a las áreas que quedaron aisladas tras el huracán. Por lo tanto, se prevé que el número de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.

"Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos y comunidades que lloran la pérdida de sus seres queridos", expresó la Oficina del Primer Ministro en su nota. Mientras tanto, la Oficina de Preparación para Desastres y Gestión de Emergencias, la Policía, la Fuerza de Defensa de Jamaica y el Ministerio de Salud coordinan el proceso de recuperación de cuerpos y verificación.

El Gobierno de Jamaica ha afirmado que proporcionará más información a medida que avance la verificación y las operaciones de recuperación en los próximos días.

Los daños son catastróficos

El oeste de la isla, donde tocó tierra el huracán, es el área más damnificada, en concreto los distritos de Saint Elizabeth, Westmoreland y Saint James. En Black River, la capital de Saint Elizabeth, está previsto que comiencen en esta jornada los trabajos para establecer un hospital de campaña, una medida que se va a tomar asimismo en los próximos días en otras zonas afectadas.

En cuanto a daños materiales, Melissa ha causado en Jamaica daños catastróficos en viviendas e infraestructura crítica como hospitales y carreteras, dejando comunidades destruidas y aisladas.