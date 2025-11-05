El musulmán y socialista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York

Zohran Mamdani se impuso en Nueva York al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa, según el resultado provisional hecho público por todas las cadenas de televisión, en unas elecciones en las que por primera vez desde 1969 votaron más de 2 millones de personas en la ciudad.

Con más del 94% del escrutinio, el socialista con origen en Uganda, pero con ascendencia india, se ha hecho con el 50,3% del electorado, frente al 41,6% de Cuomo, respaldado por el presidente de EEUU, Donald Trump, y muy por delante del republicano Sliwa, quien se ha quedado en un 7,2%, según los datos de la Junta Electoral de Nueva York.

La orientación socialista de Mamdani había suscitado recelo entre algunos líderes del partido demócrata y moderados, mientras que Trump, que lo ha calificado de "comunista", llegó a pedir el voto para Cuomo.

El presidente, neoyorquino y que ha mantenido su atención en la contienda de esta ciudad, reiteró sus amenazas de cortar fondos a la ciudad si Mamdani salía elegido, asegurando que solo asignaría "lo mínimo indispensable" a su "amado primer hogar" porque "como comunista, esta ciudad, otrora grandiosa, tiene CERO posibilidades de éxito o supervivencia".

Otras victorias demócratas

Además de Nueva York, el partido demócrata también logró otras victorias destacables. En el estado de Virginia, la demócrata Abigail Spanberger ganó las elecciones por la Gobernación, superando a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears.

Según los datos del órgano electoral de Virginia, Spanberger se alzó con la victoria al lograr el 56,74% de los apoyos -unos 1,4 millones de votos- mientras que su rival recibió el 43%, ligeramente más de 1,1 millón de votos.

La exsenadora de 46 años, que sustituirá al republicano Glenn Youngkin, aseguró que trabajará al servicio de todos los electores de Virginia, independientemente de su voto, puesto que, según consideró, "Virginia eligió el pragmatismo en lugar del partidismo".

De igual manera, la demócrata Mikie Sherrill fue elegida gobernadora de Nueva Jersey tras imponerse al republicano Jack Ciattarelli, según las proyecciones de las grandes cadenas de televisión, en una elección marcada por el intento de Donald Trump de replicar su mejora de los resultados de las presidenciales de 2024.

Sherrill, excongresista y piloto naval, obtuvo alrededor del 57% de los votos frente al 43% de Ciattarelli con el 67% escrutado y asumirá el cargo en enero de 2026, en sustitución del también demócrata Phil Murphy.