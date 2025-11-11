Los republicanos logran un acuerdo para reabrir el Gobierno

El Senado de Estados Unidos ha puesto fin este lunes al cierre de Gobierno más prolongado de su historia. Tras 41 días de parálisis, un acuerdo bipartidista ha salido adelante con 60 votos a favor y 40 en contra, el mínimo necesario para su aprobación. La medida deberá ser ratificada por la Cámara de Representantes para su entrada en vigor definitiva, aunque no se esperan sorpresas.

La clave para el desbloqueo ha sido la fractura en las filas demócratas. Ocho senadores de este partido (Catherine Cortez Masto, Jacky Rosen, John Fetterman, Maggie Hassan, Jeanne Shaheen, Tim Kaine, Dick Durbin y el independiente Angus King) se desmarcaron de la línea oficial y votaron junto a los republicanos, aunque Fetterman y Hassan llevaban haciéndolo desde el primer momento. Una división calificada como "frustrante" por otros miembros del partido como el senador Ruben Gallego. La decisión deja en evidencia que el responsable del cierre siempre fue el Partido Demócrata.

El pacto supone una cesión clave por parte de la izquierda, ya que no incluye la extensión de las subvenciones a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), la exigencia que hasta ahora suponía una línea roja. A cambio, el líder republicano en el Senado, John Thune, aceptará llevar a votación esa extensión, donde será rechazada por la mayoría republicana. Los demócratas son conscientes de ello, pero esperan que visualizar el rechazo de los republicanos a esta medida les permita atacarlos durante los próximos meses.

Los republicanos, que se negaron durante estos cuarenta días a negociar esta política sanitaria, aprobada como medida transitoria durante el covid pero ampliada tres años más por los demócratas en 2022, celebraron el acuerdo. "El presidente está a favor. Creo que es un buen acuerdo para el país", afirmó el senador Lindsey Graham.

Ahora, la atención se centra en la Cámara de Representantes y su presidente, el republicano Mike Johnson, quien se espera que someta el texto a votación a partir del miércoles. El acuerdo combina medidas de financiación anual para varias agencias con un proyecto provisional que mantendrá operativas el resto de dependencias federales hasta el 30 de enero, revirtiendo además miles de despidos decididos por la administración de Trump durante el cierre.

El cierre ha afectado a 1,3 millones de trabajadores federales y ha provocado la suspensión de servicios como el Programa de Asistencia Alimentaria Suplementaria (SNAP), los conocidos como "cupones de alimentos", del que dependen 42 millones de estadounidenses. Además, ha causado miles de cancelaciones de vuelos en todo el país, lo que para muchos ha sido la causa principal de que los demócratas hayan cedido.