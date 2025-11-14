EEUU anuncia la operación Lanza del Sur contra el narcoterrorismo y baraja ataques dentro de Venezuela

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado el lanzamiento de una operación militar dirigida por el Mando Sur del Ejército (Southcom) contra los "narcoterroristas de nuestro hemisferio", en el marco de las crecientes tensiones con el régimen de Nicolás Maduro y los ataques contra narcolanchas en el Caribe.

"Hoy anuncio la operación Lanza del Sur (...) para "eliminar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y proteger nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos y lo protegeremos", ha señalado en su cuenta de la red social X, donde ha destacado que "el presidente Trump ordenó actuar y el Departamento de Guerra -nombre con el que la actual Administración estadounidense se refiere al Pentágono- está cumpliendo".

President Trump ordered action — and the Department of War is delivering. Today, I’m announcing Operation SOUTHERN SPEAR. Led by Joint Task Force Southern Spear and @SOUTHCOM, this mission defends our Homeland, removes narco-terrorists from our Hemisphere, and secures our… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025

Las declaraciones de Hegseth han llegado horas después de que haya trascendido la muerte de cuatro personas en otro ataque efectuado a principios de esta semana por el Ejército estadounidense en aguas del Caribe, tal y como han confirmado fuentes del Pentágono a la CBS y posteriormente a la CNN.

Se trata del vigésimo ataque de Washington, después de que Hegseth anunciara el domingo otros dos contra embarcaciones con tres tripulantes a bordo cada una y en los que no hubo supervivientes, y eleva a 80 el número total de víctimas mortales en bombardeos dirigidos por el Pentágono desde mediados de septiembre contra narcolanchas, según recogen ambas cadenas de televisión.

El anuncio de Hegseth llega pocos días después de la llegada al sur del Caribe del portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, y su grupo de ataque, que se unen así al despliegue de destructores o buques de desembarco anfibio que Washington mantiene en la zona desde mediados de agosto.

Por otro lado, fuentes citadas por la CBS revelan que el pasado miércoles altos mandos militares propusieron al presidente Trump la opción de ataques en el territorio venezolano, entre otras opciones. Una posibilidad que la Casa Blanca ha declinado confirmar.

Este despliegue militar ha ido emparejado con amenazas al dictador Nicolás Maduro, al que la Casa Blanca tacha de "ilegítimo". "El presidente Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo", asegura Hegseth en su mensaje, en el que afirma que "esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente".