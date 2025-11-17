La congresista republicana Marjorie Taylor Greene ha manifestado su intención de abandonar la "política tóxica" y buscar la reconciliación con el presidente Donald Trump. En una entrevista en CNN, la representante por Georgia apeló al perdón cristiano como base para un posible acercamiento, después de que Trump le retirara su apoyo electoral.

El enfrentamiento entre ambos estalló tras una serie de desacuerdos en asuntos clave. Greene ha chocado con la postura del presidente en los bombardeos en Irán, el envío de armas a Ucrania, el apoyo financiero a Argentina y su insistencia en divulgar los documentos del caso Epstein, el pederasta que se suicidó y al que los demócratas intentan vincular con Trump.

El sábado, el presidente de Estados Unidos calificó a Greene de "loca" y "traidora" en su red social Truth Social, afirmando que "traicionó a todo el Partido Republicano al volverse izquierdista" y que apoyará a cualquier republicano que la quiera desbancar en las primarias previas a las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026. Hasta estos últimos meses, la congresista ha sido una de las voces más extremistas en la derecha estadounidense, convirtiéndose muchas veces en la caricatura que la izquierda y los medios hacen de las ideas de Trump y su movimiento MAGA.

Greene justificó su cambio de actitud tras el reciente asesinato del líder conservador Charlie Kirk, un estrecho aliado de Trump. "Es algo en lo que he pensado un montón, especialmente desde que asesinaron a Charlie Kirk", sostuvo, pidiendo "humildemente perdón por participar en la política tóxica". Sin embargo, no echó en cara a la entrevistadora el papel que la CNN ha tenido en la demonización de Kirk.

Por su parte, Trump no parece dispuesto a seguir aguantando a Taylor Greene y escribió tras la entrevista en su red social que a nadie le importa esta "traidora" que está trabajando horas extras en "hacerse la víctima":

Está por ver si Donald Trump ampliará esta excomunión a otras figuras de la derecha con las que ha mantenido una estrecha relación en el pasado, como Tucker Carlson.