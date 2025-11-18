Trump exculpa a Bin Salmán del asesinato de Jamal Khashoggi: "No sabía nada"

El presidente de Estados Unidos ha defendido este martes al príncipe heredero saudí frente a las acusaciones de la CIA, que lo señalan como responsable directo del asesinato y posterior descuartizamiento en 2018 de Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul.

"Él no sabía nada al respecto y podemos dejarlo así", respondió tajante el republicano a la prensa al iniciar una reunión en el Despacho Oval con el líder de facto del reino wahabita. Trump calificó a la víctima de persona "extremadamente polémica" y añadió que "a mucha gente no le caía bien", concluyendo que "son cosas que pasan".

Minutos antes, el magnate aseguró que ambos están "muy orgullosos" el uno del otro por la labor que realizan en materia de derechos humanos, definiendo a Bin Salmán como un "amigo mío desde hace mucho tiempo".

El 2 de octubre de 2018, Khashoggi entró en el consulado de Arabia Saudí en Estambul (Turquía) para obtener documentos necesarios para casarse con su prometida turca, Hatice Cengiz. Nunca salió del edificio. Fue estrangulado poco después de entrar y desmembrado con una sierra ósea por un equipo de 15 agentes saudíes llegados ese mismo día desde Riad. Entre ellos había expertos forenses, miembros de la guardia personal de Bin Salmán y altos funcionarios de inteligencia. El cuerpo nunca fue encontrado.

La inteligencia estadounidense determinó que Bin Salmán tuvo que aprobar el crimen dada su omnipotencia sobre los aparatos de seguridad e información captada de interceptaciones telefónicas, incluida una donde un miembro del equipo llamó a un asistente de Bin Salmán a quien le dijo: "Dile a tu jefe que está hecho". El régimen saudí acabó reconociendo su responsabilidad después de negarla inicialmente, pero el príncipe ha negado sistemáticamente su implicación desde entonces.

Aunque en el momento del crimen era más conocido como columnista del Washington Post, Khashoggi había trabajado durante décadas para la inteligencia saudí. El régimen lo consideraba un "traidor islamista" por sus simpatías con los Hermanos Musulmanes.

Donald Trump ha priorizado la alianza estratégica con Riad sobre las preocupaciones por las violaciones a los derechos humanos en Arabia Saudí, como han hecho todos sus predecesores. Esta postura contrasta con la hipocresía de Joe Biden, quien prometió tratar al príncipe como un "paria" para acabar reuniéndose con él en 2023.