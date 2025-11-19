Luz verde a la desclasificación del caso Epstein con el apoyo de Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este martes la desclasificación de los documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. La votación del proyecto de ley, que obliga al Departamento de Justicia a hacer públicos los archivos, se ha saldado con una abrumadora mayoría de 427 votos a favor frente a un único voto en contra.

El movimiento legislativo se produce después de que Donald Trump modificase su postura inicial. El expresidente instó a los miembros del Partido Republicano a respaldar la medida, argumentando que en su formación no tienen "nada que ocultar" respecto a este escabroso asunto.

Aunque durante su mandato se mostró reticente a la difusión de estos archivos, el magnate sostiene ahora que la insistencia del Partido Demócrata responde a una maniobra de distracción para ignorar los éxitos de su Administración. La norma deberá recibir ahora el visto bueno del Senado.

La polémica se ha reavivado tras la publicación de varios correos electrónicos de Epstein en los que el pederasta sugería que el actual presidente estadounidense habría pasado tiempo con una de las víctimas de la red de tráfico de menores, situando el foco mediático sobre la Casa Blanca. Sin embargo, cuando se supo que la víctima en cuestión era Virginia Guffrie, que hasta su muerte negó que Trump le hubiera tocado un pelo, la presión sobre el presidente disminuyó. Un examen de los correos desvela que Epstein odió al republicano durante los últimos años de su vida.

Epstein, que fue hallado ahorcado en su celda en 2019, mantuvo relaciones con figuras de alto perfil como el príncipe Andrés o Bill Clinton. Los intentos previos de transparencia resultaron insuficientes, ya que la mayoría de la información entregada por Justicia ya era de dominio público.