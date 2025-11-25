El juez federal Cameron Currie ha ordenado este lunes el sobreseimiento provisional de las denuncias presentadas por la Administración de Donald Trump contra el exdirector del FBI, James Comey, y la exfiscal general de Nueva York, Letitia James. La decisión judicial se basa en un error procedimental, al considerar nulo el nombramiento de la fiscal encargada del caso, Lindsey Halligan.

Los hechos imputados a Comey, cesado por Trump durante su primer mandato, incluían acusaciones de falso testimonio y obstrucción al Congreso. Por su parte, James enfrentaba cargos de fraude relacionados con una hipoteca en Virginia.

El fallo subraya que el plazo de 120 días para designar un sustituto interino del fiscal Erik Siebert expiró antes de que la fiscal general, Pam Bondi, nombrara a Halligan. Según la normativa, la competencia recaía ya en los jueces de distrito, lo que abre la puerta a que el Departamento de Justicia pueda presentar nuevamente los cargos con otro fiscal.

Halligan se convierte en el cuarto fiscal federal afín a Trump cuyo nombramiento es tumbado por la justicia. La fiscal había relevado a Siebert tras la dimisión de este, provocada por las presiones de la Administración para lograr la imputación de Comey.

El origen de la acusación contra el exdirector del FBI se remonta a su comparecencia ante el Congreso en 2020, donde supuestamente mintió sobre la filtración de información vinculada a los lazos entre Trump y el Gobierno de Rusia.

El expresidente no ha escatimado ataques contra Comey, a quien califica de "policía corrupto". Previo a la imputación, Trump instó públicamente a Bondi a actuar contra varios de sus opositores políticos.