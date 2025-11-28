Trump anuncia que pausará la inmigración del "tercer mundo" y promete "migración inversa"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado este jueves su firme propósito de aplicar una política de mano dura en las fronteras. Su plan pasa por pausar permanentemente la entrada de ciudadanos procedentes de lo que ha calificado como "países del tercer mundo", así como revertir las "millones de admisiones ilegales" registradas bajo la administración de su predecesor, Joe Biden.

Posiblemente impelido por el asesinato de una militar por parte de un inmigrante afgano ilegal, el líder republicano ha detallado a través de la red social Truth Social que el objetivo es permitir la recuperación del sistema estadounidense. Para ello, promete expulsar a todo aquel que no se considere un activo neto para Estados Unidos o que demuestre ser "incapaz de amar" a la nación norteamericana, marcando una clara distancia con las políticas demócratas.

La batería de medidas incluye la eliminación de todas las ayudas y subsidios federales para no ciudadanos. Trump ha ido más allá al asegurar que "desnaturalizará" a los inmigrantes que perturben la tranquilidad nacional y deportará a quienes sean incompatibles con la civilización occidental. Finalmente, el mandatario ha sentenciado que solo la "migración inversa" puede solucionar lo que define como una disfunción social.

Críticas a Biden y lo "políticamente correcto"

Antes de anunciar sus medidas, el presidente electo Donald Trump criticó duramente la política migratoria de los últimos años, afirmando que la "corrección política" y la "estupidez" han permitido que Estados Unidos sea "dividido, interrumpido y saqueado". La población extranjera oficial, estimada en 53 millones de personas a comienzos de 2025, se ha reducido desde entonces. Según Trump, estos inmigrantes proceden en su mayoría de "naciones fallidas, prisiones, instituciones mentales, pandillas o cárteles", y que en gran medida viven de asistencia social pagada por los ciudadanos estadounidenses.

Trump aseguró que un migrante con green card que gana 30.000 dólares al año recibe alrededor de 50.000 dólares en beneficios familiares, y que la cifra real de población migrante es mucho mayor. Calificó la carga de los refugiados como la principal causa de la "disfunción social" en EE.UU., citando el deterioro de escuelas, aumento de la delincuencia, colapso urbano, saturación hospitalaria, escasez de vivienda y déficits públicos.

Como ejemplo extremo, afirmó que cientos de miles de refugiados somalíes han "tomado completamente" Minnesota, donde pandillas somalíes recorren las calles mientras los ciudadanos permanecen encerrados en sus casas, un escenario apocalíptico que, con todos los problemas de convivencia que esa inmigración ha provocado, no se acerca a la realidad. Acusó al gobernador Tim Walz de inacción por "miedo o incompetencia" y a la congresista Ilhan Omar de odiar al país y su Constitución, además de sugerir que pudo haber ingresado ilegalmente al casarse con su hermano, cuando en realidad fue el hermano el que pudo instalarse en Estados Unidos gracias a ese matrimonio: la congresista ya residía legalmente en el país por aquel entonces.