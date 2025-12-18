Trump ofrece un discurso para alabar su gestión y arremeter contra Biden

Este martes, la Casa Blanca levantó una gran expectativa al anunciar un discurso a la nación de Donald Trump para este miércoles a las 21:00h de la noche de Washington, en especial después de que el periodista Tucker Carlson revelara que habría un anuncio importante respecto a Venezuela incluso llegando a una declaración de guerra.

Sin embargo, nada de eso ocurrió y lo único a lo que se dedicó durante unos 20 minutos fue a alabar su gestión, no solamente en términos de seguridad e inmigración, sino también en términos económicos, uno de los puntos que han sido criticados durante este año. Además, también se dedicó a mencionar innumerables veces a Jose Biden, a quien culpó de los grandes males de EEUU.

En el inicio de su discurso dijo que en los primeros meses "hemos ido de lo peor a lo mejor", gracias a su programa de detenciones y deportaciones, ante los millones de inmigrantes que entraron al país, una situación de la que culpó a Biden: "Nuestro país era motivo de burla en todo el mundo, pero ya no se ríen. En los últimos 11 meses hemos logrado más cambios positivos en Washington que cualquier Administración en la historia de EEUU. Nunca ha habido nada igual".

En lo económico, señaló que "los salarios están subiendo más rápido que la inflación" y que los precios de muchos servicios y productos se han reducido.