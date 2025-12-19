El pasado lunes, el científico portugués Nuno Loureiro, de 47 años, fue hallado herido de bala en su domicilio cerca de Boston. Unas horas más tarde falleció en el hospital. Loureiro era profesor en el prestigioso Massachussets Institute of Tecnology (MIT), donde ocupaba el cargo de director del Centro de Fusión y Ciencia del Plasma. El crimen del científico, casado y padre de tres hijos, conmocionó a la comunidad educativa y también a la comunidad científica por su contribución a la investigación de la fusión nuclear, una tecnología que consideraba que "cambiará el curso de la historia humana".

Tras varios días de investigación, las autoridades estadounidenses han anunciado la identificación del asesino: se trata de otro ciudadano portugués, Claudio Manuel Neves Valente, de 48 años, que fue hallado muerto en un almacén de New Hampshire. Neves se habría suicidado.

Las autoridades precisaron que Valente se graduó en Físicas en la Universidad de Brown hace más de veinte años y que residía en Miami. El hombre habría asesinado al profesor dos días después de abrir fuego en su antigua universidad el pasado sábado. Mató a dos personas e hirió a otras nueve.

Pese a que en un principio la Policía había descartado un vínculo entre los dos sucesos, las autoridades estadounidenses han confirmado que los crímenes fueron cometidos por la misma persona aunque aún estudian su motivación. A Loureiro le conocía: según la fiscal del distrito de Massachussetts, Leah Foley, ambos compartieron estudios en la universidad de Portugal entre 1995 y 2000. Foley no dio más datos sobre su relación o sobre si habían contactado recientemente. Valente se habría trasladado de Miami a Massachussets hace aproximadamente un mes.

El asesinato de Loureiro ha conmocionado al MIT, cuyo presidenta, Sally Kornbluth, recordó al anunciar la "trágica" noticia a sus "devotos estudiantes, amigos y colegas". Loureiro llevaba 10 años trabajando en la institución, dedicado al área de fusión nuclear y en concreto a la física del plasma, materia de la que era considerado un experto a nivel mundial en un terreno en que la ciencia avanza a paso lento y gracias a la dedicación de instituciones diseminadas por todo el mundo.

Antes de llegar a Estados Unidos y tras licenciarse en Física en Lisboa, se doctoró en el Imperial College de Reino Unido. A lo largo de su trayectoria recibió varios galardones por sus contribuciones a la física del plasma, como el premio Thomas H. Stix de la Sociedad Estadounidense de Física o el Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers en 2024, año en que se hizo cargo del Centro de Fusión y Ciencia del Plasma del MIT con más de doscientos investigadores a cargo.

Muchos compañeros han recordado su figura: el jefe del Departamento de Física, Deepto Chakrabarty, destacó su reciente trabajo en algoritmos de computación cuántica para simulaciones de física de plasma, "una nueva dirección científica particularmente emocionante". "Era un maravilloso colega, un inspirador y dedicado mentor para los estudiantes que trabajaban en la ciencia del plasma", señaló. Por su parte, Dennis Whyte, catedrático de Ingeniería y ex colaborador de Loureiro, dijo de él que "no solo era un científico brillante sino una excelente persona", "universalmente admirada". Señaló que su pérdida es "inmensa" para todo el conjunto de investigadores de fusión nuclear a nivel mundial.