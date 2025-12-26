Menú
Trump ataca a la "escoria terrorista" que asesina a "cristianos inocentes" en Nigeria

El ataque se produjo la pasada noche en el oeste de Nigeria. Trump, que había amenazado con "desatar un infierno".

A través de las redes sociales, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado un ataque "mortal" contra Estado Islámico en Nigeria por las matanzas de cristianos en el país.

"Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y mortal ataque contra la escoria terrorista de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente (...) a cristianos inocentes, a niveles nunca vistos en muchos años ¡e incluso siglos!", ha señalado en su cuenta de Truth Social.

El presidente estadounidense ha recordado que "previamente advertí a estos terroristas que si no cesaban la masacre de cristianos, se desataría un infierno".

El Departamento de Defensa ha subrayado, "ejecutó numerosos y perfectos ataques, como solo Estados Unidos lo sabe hacer". "Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical", ha prometido, antes de felicitar la Navidad "a todos, incluidos los terroristas muertos". Estos, ha advertido, "serán muchos más si continúa la masacre de cristianos".

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha confirmado el ataque y ha señalado en su cuenta de la red social X que "el presidente fue claro el mes pasado: la matanza de cristianos inocentes en Nigeria (y otros lugares) debe terminar". Su departamento "siempre está listo, como lo descubrió Estado Islámico esta noche", ha dicho Hegseth, que ha apuntado que han contado "el apoyo y la cooperación del Gobierno nigeriano".

Mientras, el Comando África del Ejército estadounidense (Africom) ha precisado en su cuenta de X que el ataque fue llevado a cabo "a petición de las autoridades nigerianas en el estado de Sokoto, donde murieron varios terroristas" del grupo yihadista.

"Estos ataques letales contra Estado Islámico demuestran la fuerza de nuestras Fuerzas Armadas y nuestro compromiso con la eliminación de las amenazas terroristas contra los estadounidenses, tanto en el país como en el extranjero", ha agregado Africom.

El Gobierno de Nigeria ha confirmado tras el anuncio de Trump que se han llevado a cabo "ataques aéreos de precisión" en el noroeste del país como parte de su "cooperación en materia de seguridad con socios internacionales, incluido Estados Unidos, para abordar la persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento".

En un comunicado difundido en redes sociales, el Ministerio de Exteriores nigeriano ha señalado que este acuerdo con Washington "incluye el intercambio de inteligencia, la coordinación estratégica y otras formas de apoyo compatibles con el Derecho Internacional, el respeto mutuo de la soberanía y los compromisos compartidos con la seguridad regional y mundial".

Así, ha defendido que "todas" las iniciativas contra el terrorismo están guiadas por "la prioridad de proteger la vida de los civiles, salvaguardar la unidad nacional y defender los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos, independientemente de su fe o etnia".

El presidente Trump había amenazado a principios de noviembre con una intervención militar en el país africano y con la interrupción de "toda" la ayuda a las autoridades nigerianas, en respuesta al "asesinato de cristianos" a manos de "islamistas radicales". Entonces, el mandatario estadounidense anunció que había designado a Nigeria como "país particularmente preocupante" alegando el mismo motivo.

