Maduro llega esposado a Nueva York y es recibido por el FBI y la DEA

El avión que trasladó al dictador Nicolás Maduro llegó en la noche a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en el norte de Nueva York, donde fue recibido por decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA).

Algunos medios informaron de que Maduro quedará retenido en el Centro de Detención Metropolitana, una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, con vistas a su primera comparecencia ante el Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York, donde se han presentado cargos contra el chavista.

BREAKING NEWS: Venezuelan President Nicolas Maduro arrives in New York after U.S strike that led to his capture pic.twitter.com/f9LhENPLMB — Divine7i (@divine7i) January 3, 2026

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas. La imputación fue hecha pública por el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ya supervisaba la causa abierta en 2020.

La acusación original, basada en una investigación de la DEA, señalaba a Maduro como líder del Cartel de los Soles, una red vinculada a altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y "utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos".

