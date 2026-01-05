El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha declarado inocente en su primera audiencia ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York tras ser capturado por fuerzas estadounidenses en Caracas bajo cargos de narcotráfico.

"Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí", ha afirmado el tirano, quien se autodenominó "hombre decente". "Soy el presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra", alegó ante la corte, según informa la cadena CNN.

Por su parte, la mujer de Maduro, la primera dama Cilia Flores, también se ha declarado "no culpable" y "completamente inocente". Ambos comparecieron vestidos con uniformes oscuros de prisión y separados por un asiento.

Los equipos legales han comunicado que, por el momento, no solicitarán la libertad condicional. El abogado de Maduro alegó "problemas de salud", mientras que el de Flores denunció lesiones durante su detención.

La vista, de menos de una hora, ha estado presidida por el veterano juez federal Alvin Hellerstein. La próxima audiencia se ha fijado para el sábado 17 de marzo a las 11.00 hora local.

Maduro contrata al abogado de Assange

Maduro ha contratado a Barry Pollack, conocido por defender recientemente a Julian Assange, mientras que Flores será representada por Mark Donnelly, exfiscal especializado en delitos económicos.

El pliego de cargos acusa al mandatario venezolano de conspiración narcoterrorista y posesión de sustancias controladas, citando específicamente la posesión de cinco kilogramos de cocaína.

Además, se le imputan cargos por conspiración para la importación de droga y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

Mientras tanto, grupos de extrema izquierda organizados por la Coalición Answer y The People's Forum se han manifestado en Nueva York calificando la detención del dictador chavista de "secuestro ilegal".