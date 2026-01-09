Trump anuncia una reunión con Machado y revela que tenía prevista una "segunda oleada de ataques"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha alabado este viernes el "gesto" de la liberación de los primeros presos políticos de la tiranía chavista al tiempo que ha advertido de que tenía prevista una "segunda oleada de ataques" en Venezuela tras el que llevó a la captura de Nicolás Maduro para ser juzgado en Estados Unidos.

"Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como signo de 'búsqueda de paz'. Esto es un gesto muy importante e inteligente", ha dicho en un mensaje publicado en su cuenta en Truth Social, donde ha afirmado que "Estados Unidos y Venezuela están trabajando bien juntos, especialmente en lo relativo a la reconstrucción de su infraestructura de petróleo y gas de una forma mucho más grande, mejor y más moderna".

Así, ha recalcado que "debido a esta cooperación", Washington "ha cancelado la previamente esperada segunda oleada de ataques". "Parece que no será necesaria. Sin embargo, todos los barcos seguirán en sus puestos por motivos de seguridad", ha apuntado el inquilino de la Casa Blanca sobre el enorme despliegue militar frente a las costas venezolanas.

Trump ha hecho además hincapié en que "se invertirán al menos 100.000 millones de dólares (alrededor de 85.880 millones de euros) por parte de Big Oil" -nombre usado para describir a las principales petroleras estadounidenses-, con las que mantendrá este mismo viernes una reunión en la Casa Blanca para abordar la situación en Venezuela y entre las que estará también Repsol.

Reunión con María Corina Machado

Por otro lado, Trump también ha anunciado este jueves que mantendrá una reunión la semana que viene con la líder opositora venezolana María Corina Machado. "Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla", ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News.

El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que "sería un gran honor" recibir el Premio Nobel de manos de Machado, que ha vuelto a calificar como "una persona muy agradable", antes de reiterar que ha "detenido ocho guerras". El mandatario ha respondido así después de que la opositora afirmase en la misma cadena que estaría dispuesta a compartir el galardón que recogió el pasado diciembre en Oslo.