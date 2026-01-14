Trump exige Groenlandia para su Cúpula Dorada: "Cualquier cosa que no sea la anexión es inaceptable"

En las horas previas a la reunión en la Casa Blanca del vicepresidente, JD Vance, con la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, y de Dinamarca, Lars Lokke, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sentenciado que para él no hay otra opción que controlar Groenlandia. Según ha dicho, poseer la isla ártica "es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo", el sistema antimisiles que proyecta y que anunció el pasado mes de mayo y con el que pretende que el país pueda derribar misiles intercontinentales hipersónicos.

"Estados Unidos necesita Groenlandia como parte de su seguridad nacional", ha recalcado en un mensaje en las redes sociales en el que también se ha referido a la OTAN y el desafío que supondría esta afrenta a un país miembro, Dinamarca. En su opinión, "la OTAN sería mucho más formidable y efectiva con Groenlandia en manos de Estados Unidos". Para Trump, lo que debería hacer la alianza atlántica es "liderar el camino" para que EEUU se anexione el territorio. Si no es así, avisa, "Rusia o China lo harán, ¡algo que no va a pasar!".

"Militarmente, sin el enorme poder de Estados Unidos, mucho del cual levanté durante mi primer mandato y que ahora llevo a un nivel nuevo y aún más alto, la OTAN no sería una fuerza efectiva o disuasoria. Ni de lejos", ha argumentado, "ellos lo saben y yo lo sé". Por ello, señala que una solución a sus pretensiones que no pase por la anexión "es inaceptable".

Tanto Dinamarca como el propio gobierno de Groenlandia han rechazado las aspiraciones de Trump. Unas declaraciones que el presidente estadounidense desdeñó ante la prensa.

Q: The premier of Greenland said today, 'We prefer to stay with Denmark.' TRUMP: Who said that? Q: The premier of Greenland TRUMP: Well, that's their problem. I disagree with him. I don't know who he is. Don't know anything about him. But that's gonna be a big problem for… pic.twitter.com/7VhxQLcLCA — Aaron Rupar (@atrupar) January 13, 2026

Ante la pregunta de qué pensaba de las palabras del primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, que insistió en que quieren seguir bajo soberanía de Dinamarca, Trump dijo que es "su problema". "No sé quién es ni sé nada sobre él, pero eso va a ser un gran problema para él", indicó.