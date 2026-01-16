La CIA confirma con una foto que su director se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas

La número dos del narcodictador Nicolás Maduro y ahora presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este jueves en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, con quien trató temas de seguridad en un intento por acercar posiciones, según ha confirmado la agencia de inteligencia. Esta reunión en Caracas coincidió con el encuentro de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y Trump en la Casa Blanca.

El director de la CIA viajó al país sudamericano bajo las órdenes del presidente estadounidense, Donald Trump, "para transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una mejora en la relación de trabajo", adelantó The New York Times, citando a un funcionario estadounidense.

"Durante la reunión en Caracas, el director Ratcliffe abordó las posibles oportunidades de colaboración económica y señaló que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de EE.UU., especialmente los narcotraficantes", especificó una fuente oficial citada por la cadena CNN.

El encuentro entre el director de la CIA y Delcy Rodríguez, vicepresidenta chavista que asumió el mando de Venezuela con el aval de Washington tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por Estados Unidos, tuvo como objetivo "generar confianza", añade la CIA.

El director de la CIA es el funcionario estadounidense de mayor rango y el primer miembro del Gabinete de Donald Trump, que visita Venezuela tras la captura del tirano Maduro y su esposa para ser enjuiciados por narcoterrorismo en Nueva York.

El gobierno interino venezolano -que Trump asegura se encuentra bajo tutela estadounidense- ha pactado el envío de millones de barriles de petróleo hacia Estados Unidos para su comercialización.