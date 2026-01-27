Gurpegui vaticina un orden bipolar: "A Rusia no la considero, el mundo será de EEUU y China"

En el programa En Casa de Herrero, el presentador Luis Herrero ha analizado junto a José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, la configuración del tablero internacional descrita en su libro Trumpismo y reconfiguración global. Durante la charla, Gurpegui ha roto con la tesis académica de la multipolaridad para señalar un futuro estrictamente binario.

El fin de la relevancia rusa

Frente a la visión tradicional que sitúa a Moscú como un tercer vértice de poder, Gurpegui se ha mostrado tajante: "Yo a Rusia no la considero. Todo el mundo habla de un mundo multipolar, pero yo no estoy de acuerdo. Va a ser bipolar con EEUU y China".

Según el experto, la economía rusa quedará "muy, muy tocada" y perderá su capacidad de influencia, un síntoma que ya se observa en la salida de Al-Asad de Siria, donde antes la presencia del Kremlin era determinante.

La alternativa de Pekín: El "nuevo Bretton Woods"

Mientras Washington se repliega bajo la consigna de "América lo primero", China está ocupando los espacios de gobernanza global de forma paradójica. El catedrático ha destacado la "Declaración de Tianjin" (30 de septiembre) como un hito clave: "Para mí es un nuevo Bretton Woods; lo que ellos están exponiendo es una alternativa al poderío occidental encabezado por Estados Unidos".

Resulta irónico, según el autor, que mientras el documento estratégico de Trump para 2025 habla de proteccionismo, China utiliza un lenguaje de "libertad de mercados y solidaridad" para captar aliados en la Nueva Ruta de la Seda, especialmente en repúblicas centroasiáticas como Kazajistán.