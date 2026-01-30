Detenido el expresentador de CNN Don Lemon por asaltar una iglesia

El Ejecutivo estadounidense ha procedido al arresto este viernes del conocido periodista Don Lemon, quien el pasado 18 de enero se unió al asalto de una iglesia protestante en Saint Paul, Minnesota, cuyo pastor trabaja también como funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La fiscal general Pam Bondi confirmó que ordenó el arresto de Lemon junto a otras tres personas —Trahern Jeen Crews, Georgia Fort y Jamael Lydell Lundy— por su implicación en un "ataque coordinado" contra la iglesia Cities.

El incidente ocurrió durante el servicio dominical de la iglesia, cuando un grupo de activistas irrumpió en el lugar lanzando consignas contra la política migratoria. Según testigos, la interrupción causó pánico entre los asistentes, aterrorizando especialmente a los niños presentes, algunos de los cuales sufrieron crisis de ansiedad. Además, se reportaron heridos leves en la congregación, como contusiones menores durante el forcejeo para expulsar a los intrusos, aunque no se requirió hospitalización inmediata.

Lemon, que tras ser despedido de la CNN tiene un canal de YouTube, se encontraba en el lugar grabando los hechos como parte de su labor informativa. En las imágenes difundidas, el periodista insistió en que no participaba como activista, sino como reportero. Sin embargo, se lo acusa de coordinarse con los manifestantes, proporcionando cobertura en tiempo real que amplificó el caos y posiblemente incitando a la acción mediante sus comentarios en redes sociales previos al suceso. Fuentes del Departamento de Justicia han indicado que se investigan estos alegatos, basados en grabaciones y comunicaciones interceptadas.

Su abogado, el famoso y caro Abbe Lowell, confirmó la detención en la noche del jueves y calificó el arresto de "ataque sin precedentes a la Primera Enmienda". Lowell recordó que un juez federal rechazó la semana pasada la petición inicial de cargos contra Lemon por falta de pruebas suficientes de conducta criminal o conspiración, y anunció que su defendido combatirá "con firmeza" las acusaciones ante los tribunales. No obstante, la Primera Enmienda también protege la libertad de culto.

Las acusaciones se sustentan en dos leyes federales: la Freedom of Access to Clinic Entrances Act (FACE) y la Enforcement Act of 1871, conocida como Ku Klux Klan Act. La ley FACE, promulgada en 1994 bajo el mandato de Bill Clinton, se aprobó para prohibir el uso de fuerza, amenazas o obstrucción física para herir, intimidar o interferir con personas que obtienen o proporcionan servicios de salud reproductiva, pero también incluía en su articulado una protección similar a quienes ejercen su derecho a la libertad religiosa en un lugar de culto.

Por su parte, la Ku Klux Klan Act, o Enforcement Act de 1871, fue promulgada durante la Reconstrucción para combatir la violencia del KKK contra afroamericanos y garantizar la aplicación de la Decimocuarta Enmienda. Empleada, por ejemplo, en casos como el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, se aplica contra grupos coordinados con el objeto de intimidar o violentar derechos civiles.