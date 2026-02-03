Mutilada a los 16 años: condenados a pagar 2 millones a una joven trans a la que extirparon los pechos

Un jurado de Nueva York ha concedido 2 millones de dólares a Fox Varian, de 22 años, en una demanda por mala praxis médica contra su psicólogo y cirujano. La joven, que se sometió a una mastectomía doble a los 16 años como parte de un tratamiento de afirmación de género, alegó que los profesionales no cumplieron con los estándares de cuidado adecuados.

El veredicto, emitido el 30 de enero en el Tribunal Supremo del condado de Westchester, marca un precedente en Estados Unidos como el primer caso de una detransicionadora que llega a juicio y lo gana. Varian recibió 400.000 dólares para cubrir sus futuros gastos médicos derivados de la mastectomía y otros 1,6 millones por el sufrimiento derivado del procedimiento.

Según los detalles del caso, Varian comenzó a cuestionar su identidad de género a los 15 años, mientras recibía terapia por ansiedad, depresión y fobia social. En solo dos meses, cambió su apariencia y nombre, y once meses después, en diciembre de 2019, se realizó la cirugía. El jurado determinó que el psicólogo Kenneth Einhorn y el cirujano plástico Simon Chin no evaluaron adecuadamente los riesgos, llevando a cabo una intervención irreversible sin dar la atención debida a las causas reales de lo que le pasaba a su paciente.

La madre de Varian, Claire Deacon, testificó que inicialmente se opuso a la cirugía, declarando al psicólogo que "nunca iba a suceder" si podía evitarlo. Sin embargo, Einhorn la convenció insistiendo en que la mastectomía era necesaria para tratar la disforia de género de su hija y advirtiendo sobre un posible riesgo de suicidio si no se procedía. Deacon afirmó: "Este hombre fue tan enfático, insistiendo e insistiendo, que sentí que no había una buena decisión". Añadió que consideraba que se trataba de "una táctica de miedo", aunque creía que el psicólogo lo decía de buena fe, pero "estaba muy, muy equivocado". La defensa argumentó que Varian había hecho amenazas similares de autolesión en múltiples ocasiones previas, y que estas ideas no provenían del terapeuta.

Varian, que ahora se identifica nuevamente como mujer, testificó que experimentó arrepentimiento poco después de la operación, pero la vergüenza y la disonancia cognitiva la mantuvieron en silencio durante tres años. La ahora actriz ha expresado que la cirugía la dejó con cicatrices permanentes, pérdida de sensibilidad y dolor nervioso, impidiéndole amamantar en el futuro. "Francamente, creo que 2 millones no son suficientes para compensar los daños que estos médicos han causado a mi generación", comentó otra detransicionadora, Chloe Cole, en relación al caso.

¿El fin del cambio de sexo en menores?

Este fallo se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre los tratamientos de género en menores. Al menos 28 demandas similares están actualmente en curso en Estados Unidos y si se acumulan veredictos en esta línea se podría disuadir a profesionales médicos de apresurarse a ejecutar procedimientos irreversibles en adolescentes.

Además, algunos estudios cuestionan la base científica de la afirmación de que negar la transición aumenta el riesgo de suicidio en jóvenes transgénero, argumentando que no hay evidencias de que la transición reduzca las tasas de suicidio completado, y que, a largo plazo, podría incluso incrementarlas.

Revisiones sistemáticas como la conocida como Cass Review en el Reino Unido concluyen que no hay evidencia sólida de que la afirmación de género reduzca el riesgo de suicidio, afirmando: "Trágicamente, las muertes por suicidio en personas trans de todas las edades continúan por encima del promedio nacional, pero no hay evidencia de que las intervenciones de afirmación de género lo reduzcan".

Estudios finlandeses muestran que el suicidio en jóvenes con disforia de género es raro (0,3%) y no se asocia significativamente con la transición, sino con comorbilidades psiquiátricas; no se encontró beneficio estadístico en la reasignación para prevenir suicidios. Revisiones suecas y finlandesas coinciden en que los estudios favorables a la transición son de baja calidad y no son prueba suficiente como para establecer una relación de causa y efecto entre no transicionar y un mayor riesgo de suicidio.