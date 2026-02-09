Jeff Bezos se cansa de subsidiar el 'Washington Post' y despide a un tercio de la redacción

El consejero delegado de The Washington Post, Will Lewis, ha presentado su dimisión apenas unos días después de que la cabecera anunciara un despido masivo que afecta a cerca de un tercio de su plantilla. La salida se produce en medio de una profunda reestructuración del medio estadounidense.

Sir William Lewis, que antes había ocupado roles directivos en The Daily Telegraph y The Wall Street Journal, ha comunicado su marcha a través de una nota dirigida al personal: "Tras dos años de transformación, ahora es el momento adecuado para dejar mi puesto". En su despedida, ha querido agradecer su apoyo a Jeff Bezos, propietario de la institución, asegurando que el diario "no podría tener un mejor dueño". "Durante mi mandato, se han tomado decisiones difíciles para garantizar el futuro sostenible del Post, para que pueda, durante muchos años más, publicar noticias imparciales de alta calidad para millones de clientes cada día", concluye el comunicado.

La decisión llega tras el anuncio del cese de uno de cada tres empleados y el cierre de la sección de deportes y la de libros, un movimiento drástico que ha supuesto un duro varapalo para la redacción con la salida de al menos 300 periodistas. Jeff Bezos sostenía las finanzas del periódico, pagando hasta 100 millones de dólares al año para cubrir sus pérdidas. El periódico quiere centrar su foco en noticias nacionales, aprovechándose de su posición de liderazgo en la información que produce Washington D.C., una situación que se ha visto contestada los últimos años por el crecimiento de Politico.

Jeff D'Onofrio, hasta ahora director financiero, tomará el relevo como consejero delegado interino. D'Onofrio ha manifestado sentirse honrado de asumir el mando con el objetivo de guiar a la empresa hacia el éxito, situando la "fortaleza del periodismo" como su principal guía.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, adquirió la propiedad del rotativo en 2013, poniendo fin a cuatro generaciones de control de la familia Graham. Lewis asumió el cargo en noviembre de 2023 con la misión de sanear las cuentas, pero su breve mandato ha estado marcado por la polémica y un fuerte rechazo interno. En las últimas elecciones presidenciales, el Washington Post decidió no apoyar a ningún candidato y poco después Bezos anunció que la sección de Opinión apoyaría las libertades individuales y los mercados libres. Ambas decisiones costaron al diario cientos de miles de suscriptores.