La Cámara de Representantes, con mayoría republicana, ha dado luz verde este miércoles al proyecto de ley electoral impulsado por el partido de Donald Trump. El objetivo es endurecer los requisitos para votar de modo que sólo los ciudadanos puedan registrarse y ejercer su derecho a voto, así como tapar varios agujeros por los que el sistema electoral permite el fraude.

La conocida como Ley Salvaguardar la Elegibilidad del Votante Estadounidense ('SAVE America') fue aprobada por 218 votos a favor frente a 213 en contra. Destaca que el texano Henry Cuellar fue el único congresista de la oposición que rompió la disciplina de voto para apoyar la medida. Cuellar, que lleva dos décadas en la Cámara, es conocido por ser un demócrata moderado en algunos asuntos polémicos, como es su enfoque favorable a las empresas y a una política migratoria más estricta. Su distrito apoyó a Trump frente a Harris por siete puntos de diferencia.

El texto pasará ahora a la Cámara Alta. El speaker republicano, Mike Johnson, ha defendido la norma como "una legislación de sentido común para garantizar que los ciudadanos estadounidenses decidan las elecciones estadounidenses". No obstante, la realidad aritmética del Senado augura un bloqueo. La propuesta necesitaría 60 votos para superar el filibusterismo, una barrera que la bancada republicana, con 53 escaños, no puede sortear por sí sola sin un amplio apoyo demócrata. De hecho, incluso la senadora Lisa Murkowski, nominalmente republicana, ha mostrado reticencias a apoyar el proyecto porque considera que invade competencias exclusivas de los estados.

La ley exige que los electores presenten documentación en persona que acredite su ciudadanía estadounidense para poder registrarse para votar en elecciones. como un pasaporte o certificado de nacimiento. La medida se limitaría a las elecciones para cargos federales para intenta eludir el problema de competencias. Actualmente es frecuente en muchos estados el registro automático al hacer ciertas gestiones, como sacarse el carnet de conducir, que no requieren ser ciudadano.

Además, se endurecen las normas para el voto por correo, exigiendo una copia de una identificación válida tanto al solicitarlo como al emitirlo, así como un carnet con fotografía para poder depositar la papeleta en las urnas.

Por su parte, el Partido Demócrata ha criticado duramente la iniciativa alegando que busca la supresión del voto, al poner barreras burocráticas que hacen más difícil registrarse y votar. Argumentan además que ya es ilegal que voten inmigrantes. El líder de la minoría izquierdista, Hakeem Jeffries, tachó la medida de "intento desesperado" de distracción, negando credibilidad a los republicanos en materia de integridad electoral.