Mano tendida, pero con nuevas reglas: Marco Rubio reclama una Europa soberana y "orgullosa de su cultura"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha lanzado este sábado desde la Conferencia de Seguridad de Múnich un mensaje directo a las potencias europeas: es momento de abandonar lo que calificó como el "engaño" de las democracias liberales y sustituirlo por una alianza transatlántica renovada, asentada en la soberanía nacional, la identidad cultural y la defensa de Occidente.

Rubio sostuvo que el colapso de la Unión Soviética dio paso a una "idea absurda" según la cual la historia había quedado resuelta y el mundo podía organizarse en torno a un libre comercio "dogmático y sin restricciones", acompañado —según denunció— de un "culto climático" que ha terminado por "empobrecer a la sociedad".

"Y en la búsqueda de un mundo sin fronteras, abrimos nuestras puertas a una ola de migración masiva sin precedentes que amenaza la cohesión de nuestras sociedades, la continuidad de nuestra cultura y el futuro de nuestros pueblos. Cometimos estos errores juntos. Y ahora, juntos, le debemos a nuestro pueblo afrontar esos hechos y seguir adelante", ha propuesto el secretario de Estado.

Una Europa fuerte, pero soberana

Lejos de plantear una ruptura con Europa, Rubio ha defendido la necesidad de una Europa "fuerte", recordando que las dos guerras mundiales del siglo XX demostraron hasta qué punto el destino de ambos lados del Atlántico está entrelazado. Sin embargo, ha dejado claro que la fortaleza europea debe asentarse en la reafirmación de sus raíces y no en la cesión de soberanía a estructuras supranacionales.

El secretario de Estado aboga por una reforma profunda de las instituciones internacionales, empezando por Naciones Unidas, organización que —según señaló— conserva "potencial", pero carece hoy de respuestas eficaces y apenas desempeña un papel relevante. El principio rector de esa reforma, dijo, debe ser que el interés nacional de los Estados tenga prioridad absoluta.

"Queremos que Europa sea fuerte. Creemos que Europa debe sobrevivir, porque las dos grandes guerras del siglo pasado nos sirvieron como un recordatorio constante de la historia de que, en última instancia, nuestro destino está y siempre estará entrelazado con el de ustedes", ha aseverado.

Cultura, herencia y civilización occidental

Aunque con un tono más conciliador que el de Vance en ese mismo foro hace un año, Rubio insistió en conceptos como "cultura nacional", "herencia", "valores cristianos" y "declive de la civilización occidental", proponiendo una alianza basada en el reconocimiento de un legado común "distintivo e irremplazable".

"Somos hijos de Europa", afirmó, subrayando la profunda huella europea en la construcción histórica de Estados Unidos. En ese repaso mencionó incluso a España como cuna del "romance" estadounidense con el arquetipo del vaquero, convertido en símbolo del Oeste americano.

Rubio concluyó apelando a una recuperación de la identidad occidental como condición para afrontar los desafíos del nuevo siglo. "Queremos aliados que se sientan orgullosos de su cultura y su herencia, que comprendan que somos herederos de la misma gran y noble civilización y que, junto con nosotros, estén dispuestos y sean capaces de defenderla", ha proclamado el secretario de Estado.

"Actuando juntos de esta manera, no solo contribuiremos a recuperar una política exterior sensata, sino que nos devolverá una clara identidad", propuso Rubio, "y recuperará nuestro lugar en el mundo, para disuadir a las fuerzas de la destrucción de la civilización que hoy nos amenazan".

"Tenemos que estar orgullosos de lo que logramos juntos en el siglo pasado, pero ahora debemos afrontar y aprovechar las oportunidades de un nuevo siglo. Porque el ayer ya pasó. El futuro es inevitable. Y nuestro destino, juntos, nos espera", ha concluido el secretario de Estado.