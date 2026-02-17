El reverendo Jesse Jackson, líder histórico por los derechos civiles en Estados Unidos y dos veces candidato a la nominación como candidato presidencial por el Partido Demócrata, ha fallecido este martes a la edad de 84 años, según ha confirmado la propia familia mediante un comunicado.

"Su inquebrantable compromiso con la justicia, la igualdad y los derechos humanos contribuyó a forjar un movimiento global por la libertad y la dignidad", reza el escrito en el que se destaca su "incansable" labor por los demás. "Elevó la voz de quienes no la tenían", ensalza la familia de Jackson, amigo y colaborador de Martin Luther King. "Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los marginados de todo el mundo", recuerdan.

Jackson nació en 1941, en Greenville, Carolina del Sur, en plena segregación racial en Estados Unidos. Conoció a Luther King en 1965 durante la marcha de Selma (Alabama) y fue testigo en 1968 del asesinato de su mentor en Memphis. En los días posteriores, trató de liderar el duelo nacional, lo que provocó los reproches de otros miembros del círculo más íntimo de King por su afán de protagonismo. Jackson aseguró que había sido el último en hablar con él y dio una entrevista con un jersey que dijo que estaba manchado con la sangre del líder asesinado. Otros colaboradores pusieron en duda ambas afirmaciones y acabaron expulsándolo de la organización de King, la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur (SCLC), en 1971.

Jackson fundó entonces su propia organización: PUSH (Personas Unidas para Salvar a la Humanidad), que le sirvió de plataforma política dentro del Partido Demócrata. Logró que muchos ciudadanos negros se registraran para votar, lo que le sirvió de trampolín para presentarse como candidato a presidente en 1984 y 1988, quedando en tercer y segundo lugar, respectivamente. Aunque no alcanzara su objetivo, allanó el camino para la elección de Barack Obama veinte años después. Ejerció como representante del Distrito de Columbia sin derecho a voto entre 1991 y 1997. Pero en 2001, salió a la luz que había tenido una hija en una relación extramatrimonial con una compañera de trabajo, lo que le obligó a rebajar su perfil político. Fue también progresivamente sustituido por Al Sharpton en su papel como activista negro al que los medios llamaban ante cualquier polémica racial.

Foto de Jesse Jackson con Luther King en el hotel donde fue asesinado un día antes del crimen. | Cordon Press

En noviembre de 2017 reveló que tenía párkinson y admitió las dificultades para llevar a cabo actividades cotidianas. Se retiró en 2023 e hizo su última aparición pública en la convención demócrata de 2024 en la que se entronizó, sin primarias, a Kamala Harris como candidata.

Extrema izquierda, pero con matices

Aunque toda su vida pública se le relacionó con el ala más izquierda del Partido Demócrata, y mantuvo relaciones amistosas con figuras como Fidel Castro y Hugo Chávez, también expresó opiniones que ahora le costarían el ostracismo entre los suyos. Por ejemplo, durante la ola delictiva de los 90 en la que los principales perpetradores y sus víctimas eran negras, afirmó:

No hay nada más doloroso para mí en esta etapa de mi vida que caminar por la calle, oír pasos detrás de mí y empezar a pensar en un robo. Luego miro alrededor y veo a alguien blanco y siento alivio. Después de todo lo que hemos pasado, solo pensar que no podemos caminar por nuestras propias calles... Es humillante.

Esta descripción la hizo contrastar con lo que sucedía veinte años antes, cuanto era justo al revés: el temor es que fuera blanco siendo él negro. Como primer orador negro en dirigirse en sesión conjunta a ambas cámaras en el estado de Alabama, en 1983, afirmó que "había llegado la hora de que nos olvidemos de blancos y negros y empecemos a hablar de quienes tienen empleo y los que no". Y sin embargo, en 2006 fue uno de los instigadores del intento de culpar a unos estudiantes blancos del equipo de lacrosse de la Universidad de Duke por la violación inexistente a una prostituta negra

Fue un feroz antiabortista en los años 70 hasta que abandonó sus ideas justo cuando empezó a preparar su salto a la política nacional. Una vez fuera de ella, tomó partido por la supervivencia de Terri Schiavo frente a quienes buscaron, y consiguieron, que los jueces forzaran su desconexión de las máquinas que la mantenían con vida pese a la oposición de su familia.

Su oratoria fue universalmente alabada, incluso por quienes más alejados estaban de sus ideas. El cómico liberal P.J. O’Rourke, por ejemplo, escribió sobre él en su genial Parlament of Whores al referirse a la convención demócrata de 1988:

Sin embargo, sí quería escuchar hablar a Jesse Jackson. Es el único político estadounidense vivo que domina la retórica clásica. Asonancia, aliteración, litotes, pleonasmo, paralelismo, exclamación, clímax y epigrama: escuchar a Jesse Jackson es oír todo lo que la humanidad ha aprendido sobre el arte de hablar en público desde Demóstenes. Jackson, el defensor de las personas que se sienten excluidas de la cultura occidental, fue el único candidato presidencial de 1988 que demostró tenerla.

Entre las reacciones a su fallecimiento destaca la de Donald Trump, quien ha asegurado haber mantenido siempre una buena relación con el fallecido: "Lo conocí muy bien (...) Era un buen hombre". El presidente de Estados Unidos ha dicho que Jackson tenía "mucha personalidad, determinación y astucia", además de ser "muy sociable" y "alguien que realmente amaba a la gente". "A pesar de que los canallas y lunáticos de la izquierda radical, todos demócratas, me tachan falsa y constantemente de racista, siempre fue un placer ayudar a Jesse en su camino".

"Jesse fue una fuerza de la naturaleza como pocos antes que él. Tuvo mucho que ver con la elección, sin reconocimiento, de Barack Hussein Obama, un hombre a quien Jesse detestaba. Amaba profundamente a su familia, y a ellos les envío mi más sentido pésame y condolencias. ¡Echaremos de menos a Jesse!", ha concluido.