El presidente de Estados Unidos ha anunciado este lunes la intervención directa de la administración central para salvaguardar el río Potomac a su paso por Washington D.C. La medida responde a los vertidos de aguas negras que la Casa Blanca atribuye a la mala gestión de las autoridades estatales del Partido Demócrata.

En concreto, Donald Trump ha hecho referencia a la rotura de una tubería de alcantarillado en el estado de Maryland, uno de los que linda con el distrito de Columbia, donde se encuentra la capital de Estados Unidos. "La ruptura de unas cloacas en Maryland ha hecho que millones de galones de aguas residuales se viertan directamente en el río Potomac como resultado de unos administradores locales y estatales incompetentes en los sistemas esenciales de gestión de residuos", dijo Trump en Truth Social, donde dio la orden de que las autoridades federales intervengan.

En el mensaje, el republicano califica el suceso de "enorme desastre ecológico", señalando directamente al gobernador de Maryland, Wes Moore, y comparando la reacción de las autoridades a este suceso con la que tuvieron en California con el incendio de los Palisades. Cuando Trump prometió "drenar el pantano" de Washington en su primera campaña electoral estaba haciendo una metáfora, parecía.

El pasado 19 de enero, la empresa de gestión de aguas DC Water informó de que parte de un sistema de cloacas se hundió a lo largo de la carretera escénica paralela a este río, la Clara Barton Parkway, y estimó que se habían desbordado 920 millones de litros de aguas residuales en el lugar, entrando en la corriente fluvial. El vertido de esa cloaca al Potomac se ha convertido en el más grave de este tipo de la historia de Estados Unidos.

Ante esta situación, el presidente ha ordenado "aportar toda la gestión, dirección y coordinación necesarias" para proteger no solo el cauce fluvial, sino también el suministro de agua de la región capitalina y lo que considera "el tesoro de nuestros recursos nacionales".

La operación contará con un protagonismo especial de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA). En este sentido, Trump ha aprovechado para denunciar que los demócratas están recortando la financiación de este organismo clave para la seguridad nacional. El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha sido forzado por los demócratas hasta que los agentes de Inmigración lleven cámaras corporales y no vayan embozados, una medida que Tom Homan, el "zar de las fronteras" actualmente al mando de las operaciones en Minnesota, ha justificado por el incremento brutal de las amenazas y agresiones contra estos agentes.

¿Cuál es el estatus del vertido?

El vertido masivo de aguas residuales al río Potomac comenzó el 19 de enero, cuando se produjo el colapso de una sección del Potomac Interceptor, un gran colector de alcantarillado situado a lo largo de la Clara Barton Parkway, en el condado de Montgomery (Maryland). Esta sección transporta diariamente hasta 230 millones de litros de aguas residuales procedentes de zonas de Virginia y Maryland hasta la planta de tratamiento avanzado de Blue Plains, ubicada a orillas del Potomac en el suroeste de Washington D.C.

Según el Departamento de Energía y Medio Ambiente del Distrito de Columbia (DOEE), el colapso provocó que una "cantidad significativa de aguas fecales sin tratar" se derramara directamente al río Potomac.

Por su parte, DC Water, la empresa pública local de aguas, informó el 6 de febrero que, en los primeros cinco días tras el incidente, se habían vertido aproximadamente 735 millones de litros desde el punto de la rotura. Desde entonces, se estiman unos 180 millones de litros adicionales. La empresa precisó que el pico de vertido alcanzó unos 150 millones de litros diarios, lo que representa alrededor del 2 % del caudal total del Potomac durante ese periodo.

Sin embargo, la organización ecologista Potomac Riverkeeper Network (PRKN) elevó la estimación el 5 de febrero a cerca de 1.140 millones de litros vertidos hasta esa fecha. Su presidenta, Betsy Nicholas, explicó a The Hill que el cálculo se basaba en los datos históricos de caudal diario que maneja DC Water en esa tubería.

Aunque las autoridades aseguran que no hay pruebas de que la calidad del agua potable se haya visto afectada, han instado a la población a evitar todo contacto con el río, prohibiendo actividades recreativas como la pesca o la navegación.