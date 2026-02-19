El filántropo ha caído. Bill Gates, cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del planeta, está señalado por su extraña relación con el depredador sexual Jeffrey Epstein. Y, aunque ha intentado continuar con su agenda en un intento por demostrar su inocencia, ha terminado cancelando su esperada intervención en la Cumbre de Impacto de Inteligencia Artificial 2026, prevista para este jueves.

Lo ha hecho apenas dos horas antes de su inicio, dejando plantados a una veintena de líderes globales y cientos de directivos de las principales firmas tecnológicas en Nueva Delhi. Y después de haber ratificado este martes que las informaciones que le vinculaban a Jeffrey Epstein no le impedirían estar en el evento, como habían adelantado algunos medios.

El motivo alegado por la Fundación Gates: "asegurar que el enfoque permanezca en las prioridades clave de la Cumbre". Aunque él "no pronunciará su discurso principal", añade el texto, la organización "estará representada por Ankur Vora, presidente de las oficinas de África e India, quien hablará más tarde".

Coincidiendo con la detención de Andrés

Resulta inevitable relacionar la retirada del creador de software con la detención, este jueves, del príncipe Andrés de Inglaterra en el marco de la investigación de su relación con el fallecido pederasta, que fue encontrado muerto en agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, donde esperaba a ser juzgado por tráfico sexual de menores.

El arresto del hermano del rey Carlos III se venía gestando desde hace días. La Policía del Valle del Támesis reconoció que estaba valorando los correos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que revelaban que el expríncipe —ya ha sido despojado de sus títulos y privilegios— facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno británico.

El comunicado emitido este 19 de febrero por la Policía señala, sin mencionar al susodicho, que han detenido a un hombre de unos 60 años —hoy mismo cumple 66 años— "como sospechoso de mala conducta en el ejercicio de un cargo público", que están realizando registros en "Berkshire y Norfolk" y que el arrestado "permanece actualmente bajo custodia policial".

Los correos de Epstein

Gates comenzó la semana como si no pasara nada. Fue recibido con honores en el estado indio de Andhra Pradesh y estuvo supervisando distintos proyectos de salud sobre el terreno. Aun así, el martes muchos medios informaron sobre su retirada de la mencionada cumbre. Extremo que su fundación negó, pese a que el escándalo había llegado a su cota más alta.

El aclamado filántropo también aparece en los correos electrónicos atribuidos al fallecido Jeffrey Epstein. Según sus comunicaciones, habría ayudado al magnate tecnológico a mantener encuentros sexuales extramaritales y a conseguir medicinas para "hacer frente a las consecuencias del sexo con chicas rusas".

Una vez que se hicieron públicos estos correos, Gates negó —a través de un portavoz— "cualquier conducta impropia relacionada con Epstein y las horribles actividades en las que estaba implicado", aunque reconoció haberse reunido con él. Algo que calificó como un "grave error de juicio".

Le costó su matrimonio

"Nunca visitó la isla de Epstein, nunca asistió a fiestas con él y no participó en ninguna actividad ilegal", aseguró su representante. Según dijo el propio Gates en una entrevista concedida a CNN en 2021, se había reunido con el pederasta convicto —entonces ya había sido condenado por delitos sexuales— en busca de financiación para su fundación.

Pero lo cierto es que su relación con Epstein motivó su divorcio de Melinda French Gates, cuyos trámites iniciaron en 2019 y que formalizaron en 2021. Ella no ha querido referirse a las acusaciones contra su expareja, pero sí ha dicho que el asunto le trae a la memoria "dolorosos recuerdos personales" y de su matrimonio.

Cabe recordar que los correos que EEUU ha hecho públicos también hacían mención a que Gates habría pedido a Epstein fármacos para tratar una enfermedad de transmisión sexual con el objetivo de dárselos a escondidas a su entonces esposa, que se habría infectado como consecuencia de sus relaciones extramatrimoniales.