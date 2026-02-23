Epstein ocultó archivos secretos en centros de almacenamiento en EE.UU. que las autoridades nunca llegaron a registrar

En los últimos meses, el caso de Jeffrey Epstein ha vuelto a ocupar todos los titulares. La publicación masiva de documentos oficiales, las nuevas informaciones sobre sus contactos con figuras políticas y empresariales y la reciente detención, y posterior liberación, del príncipe Andrés han reavivado la polémica en torno a un escándalo que se ha mantenido en el foco mediático durante el último año.

Según informa el diario británico The Telegraph, el pederasta convicto Jeffrey Epstein habría ocultado archivos secretos en distintos centros de almacenamiento repartidos por Estados Unidos en un aparente intento por dificultar o frustrar las investigaciones sobre sus actividades. De acuerdo con documentos obtenidos por el medio, el magnate llegó incluso a contratar detectives privados para retirar equipos de su residencia en Florida y trasladarlos discretamente a estas unidades de almacenamiento.

Los registros citados indican que Epstein alquiló al menos una de estas taquillas desde 2003 y que los pagos periódicos por su uso se mantuvieron hasta 2019, el año en que murió en una prisión de Nueva York por suicidio. Las órdenes de registro revisadas por el periódico sugieren además que las autoridades estadounidenses nunca llegaron a allanar esos espacios, lo que abre la puerta a que puedan contener pruebas no examinadas relacionadas con su red de contactos y presuntas actividades delictivas.

En paralelo, en diciembre el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó cerca de tres millones de archivos del caso, una medida que ha terminado alimentando nuevas preguntas. La posible existencia de material inédito resulta especialmente sensible para la lista de nombres vinculados a Epstein, como el del expríncipe Andrés.

Este fue detenido y posteriormente liberado en el condado de Norfolk, en el este de Inglaterra, bajo sospecha de mala conducta en cargo público durante su etapa como representante especial de comercio del Gobierno británico en la primera década de los años 2000. Medios británicos revelaron que Andrés habría facilitado a Epstein documentos sensibles del Gobierno, una acusación que, de confirmarse, podría tener implicaciones legales y políticas de gran alcance.