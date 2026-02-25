Trump dice que Irán trabaja para construir misiles nucleares que "pronto llegarán a EEUU"

El presidente de EEUU, Donald Trump, hizo este martes su discurso sobre el Estado de la Unión batiendo un nuevo récord de duración: estuvo hablando durante 107 minutos, lo que convierte su intervención en la más larga de la historia del país.

El republicano se jactó de los que considera los grandes logros de su Administración, como la lucha contra el narcotráfico o contra la inmigración ilegal. También afirmó que su Administración ha cosechado éxitos en materia económica, controlando la inflación o haciendo que el galón de gasolina caiga por debajo de 2 dólares.

Tras el varapalo del Supremo, Trump sacó pecho de su política de aranceles y afirmó que en el futuro acabarán sustituyendo al "impuesto sobre la renta".

El mandatario también aprovechó para atacar a los demócratas, denunciando su rechazo al proyecto de ley para exigir que todos los votantes en EEUU certifiquen su nacionalidad al emitir el sufragio para combatir las irregularidades que, según él, están extendidas y le costaron las presidenciales del 2020.

Trump también denunció que los demócratas "han recortado todos los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional", cartera encargada de inmigración que permanece en cierre parcial desde hace 11 días ante la negativa de la oposición a aprobar partidas presupuestarias. Los demócratas piden cambios en los protocolos de los agentes de inmigración tras las últimas muertes en Minnesota.

"Hubo muchos héroes"

Entre sus logros destacó los de política internacional con especial mención al operativo que supuso el arresto de Nicolás Maduro en Caracas. "Hubo muchos héroes en esa incursión para capturar a Maduro, verdaderos héroes. Era muy peligroso; sabían que veníamos, estaban listos. Pero las hazañas de un guerrero esa noche vivirán para siempre en las crónicas eternas del valor militar", dijo durante su discurso ante las dos cámaras del Congreso.

En el acto, Trump entregó la Medalla de Honor del Congreso -la máxima condecoración militar del país norteamericano- al suboficial Eric Slover, que resultó herido mientras pilotaba el helicóptero 'Chinook' que aterrizó en el complejo donde se encontraba Maduro.

El agente recibió "graves impactos en la pierna y la cadera" después de que "mientras se preparaba para aterrizar, las ametralladoras enemigas dispararon desde todos los ángulos" de una instalación en Caracas "protegida por miles de soldados y custodiada por tecnología militar rusa y china".

"Sin embargo, a pesar de que el uso de sus piernas era vital para el éxito del vuelo en helicóptero, Eric solo pensaba en liberar a los numerosos comandos que capturarían y detendrían a Maduro", subrayó Trump, antes de asegurar que "el éxito de toda la misión y la vida de sus compañeros guerreros dependen de la habilidad de Eric".

La amenaza de Irán

En cuanto a Irán, señaló que quiere resolver el conflicto mediante la diplomacia pero aseguró que los ayatolás están "persiguiendo nuevamente sus siniestras ambiciones" en materia nuclear. "Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a Estados Unidos", alertó durante su comparecencia ante las dos cámaras del Congreso.

El inquilino de la Casa Blanca, que recordó que el Ejército estadounidense ha "aniquilado" el programa nuclear iraní tras los ataques de junio de 2025, advirtió de que Teherán "continúa, empezando desde cero". El régimen, señaló, quiere llegar a un acuerdo, si bien "no hemos escuchado esas palabras secretas: 'Nunca construiremos un arma nuclear.'" "Una cosa es segura: jamás permitiré que el principal patrocinador del terrorismo del mundo, que lo es con diferencia, posea un arma nuclear. No puede ser", zanjó.