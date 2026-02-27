Hillary Clinton critica el giro "inquietante" de su comparecencia por el caso Epstein: "Me han preguntado por los ovnis"

La comparecencia de Hillary Clinton ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes terminó derivando en un cruce de reproches políticos y referencias a teorías conspirativas, en el marco de la investigación sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Según informa Europa Press, la exsecretaria de Estado mostró su incomodidad por el rumbo que tomó parte de la sesión, al ser preguntada por cuestiones ajenas al objeto central de la investigación, como los ovnis o la trama del Pizzagate. Clinton calificó esta última como una de las teorías conspirativas falsas "más viles" y lamentó que la audiencia se desviara hacia asuntos que nada tenían que ver con el caso.

Con todo, sí reconoció que respondió a preguntas que consideró relevantes sobre la naturaleza de la investigación y las líneas que, a su juicio, deberían explorarse. En declaraciones recogidas por el portal The Hill, agradeció al presidente del Comité, James Comer, que formulara cuestiones "importantes" y reiteró su voluntad de que se conozca la verdad.

Defensa de Bill Clinton

La exjefa de la diplomacia estadounidense aseguró no haberse reunido nunca con Epstein y sostuvo que su relación con Ghislaine Maxwell fue meramente circunstancial. Asimismo, afirmó estar convencida de que los archivos del Departamento de Justicia no contienen ningún indicio de que su marido, el expresidente Bill Clinton, tuviera conocimiento de los delitos cometidos por el financiero.

Bill Clinton está citado para declarar este viernes ante el mismo órgano parlamentario. Hillary Clinton, por su parte, dejó claro que no volverá a comparecer y criticó que la sesión no fuera pública, como ambos habían solicitado, al considerar que así habrían podido emplear el tiempo de forma más productiva.

El nombre del exmandatario vuelve al primer plano por su antigua relación con Epstein. Antes de que este se declarara culpable en 2008 en Florida por cargos relacionados con la captación de una menor para prostitución, Clinton realizó varios viajes en su avión privado. Además, el financiero donó 1.000 dólares a la campaña presidencial de 1992 y 20.000 dólares a la campaña al Senado de Hillary Clinton en 2000, así como 25.000 dólares —a través de una organización benéfica bajo su control— a la fundación privada de los Clinton.

En una entrevista concedida a la BBC a mediados de febrero, la exsecretaria de Estado explicó que su marido utilizó el jet de Epstein en el contexto de actividades benéficas y afirmó no recordar haber tratado personalmente con él. Sí admitió haber coincidido con Maxwell "en algunas ocasiones", entre ellas en la boda de su hija Chelsea en 2010.

Los demócratas apuntan a Trump

La investigación ha adquirido un evidente tono partidista. A raíz de la citación del expresidente, los demócratas en el Comité han reclamado que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparezca igualmente ante el Congreso por sus propios vínculos con Epstein.

"El nombre que aparece con mayor frecuencia en los archivos es el del presidente Donald Trump", afirmó el representante demócrata Robert García en declaraciones recogidas por Bloomberg. A su juicio, la citación de Bill Clinton "sienta un precedente" que debería aplicarse también al jefe del Ejecutivo.