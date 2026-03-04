El secretario del Tesoro de EEUU dice que Pedro Sánchez "pone en riesgo la vida de estadounidenses"

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha acusado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez de haber "puesto en riesgo la vida de estadounidenses" por su negativa a facilitar el uso de bases militares españolas durante la operación contra Irán.

En una entrevista este miércoles en la CNBC, Bessent defendió el enfado del presidente Donald Trump con el Ejecutivo español y criticó duramente el papel de España dentro de la OTAN.

"La frustración del presidente Trump con el gobierno español está justificada, ya que, en primer lugar, han actuado de forma terrible. Son el único miembro de la OTAN que no cumple con sus requisitos. Eso se conoce como oportunismo", afirmó el secretario del Tesoro.

Bessent se refirió especialmente a la negativa de España a permitir que Estados Unidos utilizara las bases de Rota y Morón para operaciones aéreas dentro de la llamada Operación Furia Épica, la ofensiva estadounidense contra Irán.

"Fue inaceptable durante el fin de semana que los españoles se mostraran muy poco cooperativos con respecto a las bases estadounidenses y lo que podíamos hacer con nuestros aviones mientras comenzábamos a ejecutar la Operación Furia Épica", añadió.

Según el responsable económico de la Administración Trump, esa decisión tuvo consecuencias directas para la seguridad de las fuerzas estadounidenses. "Cualquier cosa que reduzca nuestra capacidad para participar y llevar adelante esta guerra de la manera más rápida y eficaz pone en riesgo la vida de los estadounidenses. Los españoles pusieron en riesgo la vida de los estadounidenses", sentenció.