Sánchez logra la atención de la prensa estadounidense: "Tonto útil"

El rechazo a permitir que las bases estadounidenses en España se utilicen en la ofensiva iraní ha dado a Pedro Sánchez nuevos titulares en la prensa internacional, esta vez no relacionados con sus escándalos de corrupción. Este jueves, el Financial Times define a Sánchez como la "némesis de Trump" en Europa para probable satisfacción del presidente. Pero al otro lado del Atlántico, además de análisis también ha habido reproches a la actitud del socialista, que recibió una durísima reprimenda de Trump y la promesa de sanciones mientras el español contestaba resucitando el "no a la guerra".

La crítica más dura ha venido del Wall Street Journal, que en un editorial de hace unos días sobre la respuesta de las potencias europeas a la operación y cómo ha ido variando ante la ofensiva iraní, llegó a tachar al presidente español de "tonto útil" por su rechazo al empleo de las bases de Morón y Rota. Tras señalar cómo Europa también está en el "punto de mira" de Irán y mencionar las respuestas de Francia, Reino Unido, Grecia o la propia UE, el diario económico destaca cómo "la excepción a esta tendencia es España, el rezagado de la OTAN, que no permitirá a los Estados Unidos el uso de sus bases conjuntas para la campaña de bombardeos". "El régimen de Irán aún tiene tontos útiles en los que confiar", continúa el diario, que apunta que las "represalias" de los ayatolás "han incrementado la necesidad de que aumenten los partidarios de un cambio de régimen".

Mientras, el New York Times y el Washington Post dedican este jueves un espacio destacado al nuevo enfrentamiento con Trump mencionando la comparecencia del presidente español y recordando otros encontronazos alimentados por el Gobierno sanchista, desde el de la cumbre de la OTAN en La Haya hasta los últimos choques por la política migratoria.

El corresponsal del New York Times, al tiempo que dice de Sánchez que se ha convertido en una especie de líder de la izquierda mundial por plantar cara a Trump, señala que el presidente tiene sus motivos para adoptar este papel: "Para Sánchez, Trump no solo es un enemigo ideológico, sino también un elemento útil en un momento en que el presidente del gobierno se enfrenta a crecientes problemas internos". Recuerda desde los pobres sondeos a sus "escándalos de corrupción", menciona a José Luis Rodríguez Zapatero y la retirada de las tropas de Irak y destaca cómo esta estrategia es "una necesidad política" para apuntalar sus bases. Avisa también de los riesgos de que la respuesta de Trump se convierta en un "verdadero dolor económico".

Mientras, el Washington Post subraya cómo el presidente ha optado por intensificar la disputa con Trump y alejarse de sus socios europeos y menciona cómo lleva meses intentando convertirse en "la encarnación de la resistencia europea a Trump".

Pero tras repasar la comparecencia y las contradicciones entre la portavoz Karoline Leavitt y el ministro Albares, habla de las verdaderas razones del presidente para "jugar con fuego": está "en caída libre en las encuestas" y "sacudido por los escándalos". "Aunque parece tener nueve vidas políticas, parece haber apostado por la impopularidad de Trump en España especialmente entre sus bases".