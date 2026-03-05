El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su secretaria de Seguridad Nacional, la exgobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, dejará su cargo el 31 de marzo. Su sustituto será el senador Markwayne Mullin, representante por el estado de Oklahoma.

Los rumores sobre un posible cese de Noem comenzaron en enero cuando Trump decidió nombrar a Tom Homan, su zar de política migratoria, como responsable de las actividades contra la inmigración y el fraude en Minnesota. Aunque en público Trump había apoyado la labor de su subordinada, no solo destituyó a Greg Bovino, a quien Kristi Noem había encargado la tarea de ejecutar las leyes migratorias en Minnesota, sino que anunció que Homan respondería solo ante él, saltándose en la cadena de mando a quien teóricamente debería ser su jefa.

Sin embargo, según adelantó horas antes de su cese la revista estadounidense National Review, el motivo real ha sido otro muy distinto. El líder del Partido Republicano estaría profundamente enfadado con Kristi Noem por su reciente comparecencia de la política conservadora ante el comité judicial del Senado. Durante dicha sesión, a preguntas del senador republicano John Kennedy, Noem afirmó que Trump había sido informado y había dado luz verde a una campaña publicitaria en televisión protagonizada por ella misma y que ha costado más de 200 millones de dólares. Poco antes de anunciar su destitución, el presidente de Estados Unidos había dicho a Reuters que "no sabía nada" sobre dicho contrato.

Según desveló ProPublica, la exgobernadora había encargado a una empresa dirigida por el marido de su portavoz y que tiene diversos lazos personales y empresariales con la exgobernadora y su personal de confianza. El anuncio fue grabado el día 2 de octubre, nada más decretarse el cierre del Gobierno. Con el monte Rushmore de fondo, Kristi Noem aparecía montada a caballo y vestida de vaquera. Mirando a cámara, la responsable de la política de inmigración de Trump enviaba un claro mensaje a los ilegales: "Si cruzas la frontera ilegalmente, te encontraremos. Si violas nuestras leyes, serás castigado".

Durante su testimonio en el Senado, Noem repitió varias veces que Trump estaba al tanto y que había dado su consentimiento. El senador republicano John Kennedy, en cambio, mostró bastante escepticismo. "No estoy diciendo que no estés diciendo la verdad. Solo me resulta difícil de creer, conociendo al presidente como lo conozco, le dijeras: 'Señor Presidente, aquí tengo unos anuncios que he preparado y voy a gastarme 220 millones de dólares en emitirlos' y que él hubiera estado de acuerdo", dijo Kennedy. "No creo que Russ Vought", director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, "hubiera estado de acuerdo", añadió.

Su reemplazo, cuando el Senado lo apruebe, será el ahora senador Markwayne Mullin, representante por el estado de Oklahoma. Mullin es un ciudadano cherokee, empresario y ranchero, con una breve carrera en las artes marciales mixtas que ganó su puesto en las elecciones de 2022 después de diez años sirviendo en la Cámara de Representantes.