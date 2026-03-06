Trump desvela sus dos condiciones para la paz: "Hagamos Irán grande de nuevo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro este viernes cuáles son, a su juicio, las únicas condiciones para firmar la paz con Irán: una rendición sin condiciones y la elección de un nuevo líder que resulte aceptable para Washington.

Según el mandatario, cualquier acuerdo pasa por esos dos requisitos, en una estrategia que recuerda a la aplicada por la Administración estadounidense en Venezuela: apartar a dirigentes contrarios a Estados Unidos y favorecer la llegada de líderes más cercanos a sus intereses.

"Rendición incondicional" y nuevo liderazgo

Trump lanzó el mensaje primero en sus redes sociales, donde aseguró que no habrá negociación posible si no se cumplen esas exigencias.

"No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional y tras la elección de un gran líder aceptable", afirmó el presidente.

En ese mismo mensaje, el mandatario trató de presentar el escenario posterior como una oportunidad para el país persa. Según explicó, si se alcanzara ese acuerdo, Irán podría iniciar una etapa de prosperidad económica con la ayuda de Estados Unidos y de sus aliados.

"Trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción y convertirlo en un país económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca", escribió. Trump remató el mensaje con una versión adaptada de su conocido lema político: "Hagamos Irán grande de nuevo (MIGA)".

Un modelo "como en Venezuela"

Poco después, en una entrevista con la cadena CNN, Trump explicó con más detalle cómo imagina el futuro político de Irán.

El presidente afirmó que el proceso podría desarrollarse "muy fácilmente" y puso como ejemplo lo ocurrido en Venezuela, donde —insistió— "tenemos una líder maravillosa que está haciendo un trabajo fantástico", en referencia a la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Para Washington, el futuro dirigente iraní debería cumplir varias condiciones: ser "justo y equitativo", hacer "un gran trabajo" y mantener buenas relaciones con Estados Unidos, con Israel y con los países de Oriente Próximo aliados de Washington.

Trump aseguró además que no le preocupa demasiado la forma que adopte el nuevo sistema político en Irán. Incluso dejó abierta la puerta a que siga siendo un líder religioso. "A mí no me importaría que fuera un líder religioso. Trato con muchos líderes religiosos y todos son fantásticos", comentó.

Trump presume del éxito militar

Durante la entrevista, el presidente también defendió el desarrollo de las operaciones militares estadounidenses contra Irán. A su juicio, la campaña está siendo un éxito rotundo: "De 1 a 10, a esta guerra le doy un 12 o un 15", aseguró.

Trump añadió que el Ejército estadounidense lo está haciendo "mejor de lo que nadie habría imaginado" y llegó a afirmar que Irán, que hace una semana era "muy poderoso", ha quedado ahora "castrado" tras los ataques.

La Casa Blanca habla de seis semanas

Posteriormente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, matizó ante los medios qué significa exactamente la "rendición incondicional" mencionada por Trump. Según explicó, se considerará cumplida cuando el presidente determine que Irán ya no supone ninguna amenaza para Estados Unidos.

Leavitt añadió que la Administración calcula que podrían necesitarse unas seis semanas para lograr el control del espacio aéreo iraní. Además, aseguró que Estados Unidos dispone de "municiones y reservas más que suficientes" para alcanzar los objetivos de la operación militar, denominada Furia Épica.

Por último, confirmó que las agencias de inteligencia estadounidenses ya están analizando posibles figuras que podrían encajar como ese "líder aceptable" para Washington, aunque evitó dar nombres.