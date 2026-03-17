El director del Centro Antiterrorista de EEUU dimite, dice que Irán no era una amenaza y culpa a Israel de la guerra

El director del Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC) de Estados Unidos, Joe Kent, ha presentado su dimisión este martes con efectivo inmediato. En un carta publicada en redes sociales, asegura que no puede respaldar la guerra contra Irán iniciada por la administración Trump. Señala que las amenazas presentadas sobre Teherán no eran creíbles ni inminentes, y acusa a actores externos de influir en la decisión de iniciar el conflicto militar.

Kent ha criticado abiertamente a Israel y a su lobby en Washington, la capital estadounidense, argumentando que ejercieron presión sobre el Gobierno de Estados Unidos para provocar la intervención militar con el régimen teocrático de los ayatolás. Según el ya exdirector del NCTC, la guerra no responde a necesidades estratégicas de seguridad de Estados Unidos, sino a intereses geopolíticos ajenos.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today. I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

"No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense. Ha sido un honor servir bajo la dirección de Donald Trump y Tulsi Gabbard (Directora Nacional de Inteligencia) ", ha escrito en la red social X (antes Twitter).

El NCTC, encargado de coordinar la información de inteligencia sobre amenazas terroristas, ha quedado temporalmente sin una persona al mando tras la salida de su director. Kent fue confirmado en el cargo en julio de 2025 y ha venido desempeñando un papel central en la evaluación de riesgos globales. Su salida cuestiona la línea oficial del Gobierno sobre la amenaza iraní y la gestión de la guerra en Oriente Medio.