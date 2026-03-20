La Administración Trump demanda a la Universidad de Harvard por "antisemitismo"

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una nueva demanda contra la Universidad de Harvard, a la que acusa de no haber actuado con diligencia frente al antisemitismo en sus campus. Se trata de un nuevo frente judicial contra la institución académica, que ya había sido objeto de acciones legales por parte de la Administración Trump debido a sus políticas de diversidad.

Según el comunicado difundido este viernes por el Departamento, los hechos se remontan al contexto posterior a los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023. A partir de ese momento, Harvard habría permitido —según la acusación— la proliferación de comportamientos hostiles contra estudiantes judíos e israelíes.

"Harvard ha tolerado turbas antisemitas de estudiantes, profesores y visitantes que supuestamente expresaban su oposición a Israel agrediendo, acosando e intimidando a estudiantes judíos e israelíes", señala el texto oficial, que vincula estos actos con motivaciones raciales, étnicas y nacionales.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha advertido de que "demasiadas" instituciones educativas han permitido la expansión del antisemitismo en sus campus. En este sentido, ha defendido que la demanda refleja el "compromiso" del Gobierno de Donald Trump para erradicar "comportamientos discriminatorios que perjudican a los estudiantes".

La querella ha sido presentada ante un tribunal federal del distrito de Massachusetts y acusa a Harvard de mostrarse "indiferente" ante un clima de creciente "hostilidad" y de no haber adoptado medidas efectivas frente al acoso continuado.

Por su parte, la Universidad de Harvard ha rechazado las acusaciones y ha asegurado haber adoptado medidas "sustanciales y proactivas" para combatir el antisemitismo. En un comunicado, la institución afirma haber reforzado la formación y sensibilización en esta materia, además de impulsar iniciativas destinadas a fomentar el diálogo y el respeto dentro y fuera del aula.

"Hemos mejorado la capacitación y educación sobre el antisemitismo para estudiantes, profesores y personal, y lanzado programas para promover el diálogo civil y el desacuerdo respetuoso", ha defendido la universidad, que considera que la demanda constituye una represalia por su negativa a ceder el control al Gobierno federal.

Este nuevo litigio se suma a otro anterior en el que el Departamento de Justicia acusó a Harvard de no colaborar en la entrega de documentación necesaria para evaluar posibles prácticas discriminatorias tras la eliminación de los programas de diversidad, igualdad e inclusión (DEI), criticados por la Administración Trump por considerar que socavan la meritocracia.

La ofensiva contra las universidades de élite no se limita al ámbito judicial. El Departamento de Defensa, encabezado por Pete Hegseth, anunció recientemente la ruptura de relaciones académicas con centros como Yale, Brown, MIT o Princeton. La medida se produce tras una decisión similar adoptada en febrero que afectó directamente a Harvard.

"Ya no nos quedaremos de brazos cruzados y trataremos a estos criaderos 'woke' de adoctrinamiento tóxico como centros válidos de la llamada curiosidad intelectual", afirmó Hegseth, quien también anunció que el Ejército dejará de enviar a sus miembros a programas de posgrado en estas instituciones.