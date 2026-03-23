Trump despliega a la policía de inmigración para aliviar el colapso de los aeropuertos

El responsable de las fronteras de la Administración estadounidense, el conocido popularmente como zar de la frontera, Tom Homan, ha confirmado que este lunes comienza el despliegue de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en los distintos aeropuertos del país. Atlanta ha sido el primer aeropuerto donde se ha visto a los agentes en tareas auxiliares. El objetivo de esta medida de urgencia no tiene nada que ver con incrementar los controles de inmigración, sino complementar al personal de seguridad aeroportuaria para rebajar la longitud de las colas para pasar por los controles de seguridad, que llegan a las tres horas en algunos de los principales aeródromos del país, como el JFK de Nueva York.

La razón de las colas se debe a que muchos de los trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) se están despidiendo o ausentando de su empleo debido a que no cobran por el cierre parcial del Gobierno. Provocado por el bloqueo de los demócratas, este cierre afecta al Departamento de Seguridad Nacional y tiene como objetivo forzar a los republicanos a aprobar cambios legales que dificultarían las actividades contra la inmigración ilegal.

A pesar de que tanto la TSA como el ICE dependen orgánicamente del Departamento de Seguridad Nacional, el cierre parcial no afecta a los agentes de inmigración, ya que su presupuesto está regulado por la Big Beautiful Bill aprobada el 4 de julio del año pasado. No deja de ser irónico que dicho cierre no esté afectando a los agentes de inmigración —que son el supuesto objetivo de los demócratas—, sino sobre todo a la seguridad aeroportuaria y a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias.

En una entrevista concedida al programa State of the Union de la cadena CNN, Tom Homan aseguró que esta iniciativa servirá para ayudar a la agencia de transporte "a cumplir su misión y a que el público estadounidense pase por los aeropuertos lo más rápido posible, respetando todas las normas y protocolos de seguridad". Aunque no podrán trabajar directamente con los escáneres al no tener el entrenamiento adecuado para ello, realizarán otras labores auxiliares con la idea de que los trabajadores aeroportuarios así liberados sí puedan dedicarse a los controles de seguridad a los viajeros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había adelantado durante la jornada del sábado su intención de encargar esta tarea a las fuerzas de control fronterizo. A través de un mensaje publicado en su red social, Truth Social, el mandatario lanzó una advertencia tras denunciar el rechazo legislativo a financiar las nóminas de los trabajadores de seguridad: "Espero con ansias la llegada de ICE el lunes, y ya les he dicho: '¡Prepárense!'".