Trump restituye en la Casa Blanca una estatua de Colón derribada por el vandalismo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impulsado la instalación de una estatua de Cristóbal Colón en el complejo de la Casa Blanca, en un gesto que vuelve a situar el debate histórico y cultural en el centro de la política estadounidense. La escultura, ubicada frente al edificio federal Eisenhower Executive Office Building, forma parte de una estrategia más amplia para redefinir la representación de figuras históricas en espacios públicos.

La pieza instalada es una reconstrucción de un monumento que fue derribado en la ciudad de Baltimore durante las protestas por la justicia racial en 2020. Aquella estatua fue retirada de su pedestal y arrojada al puerto en un contexto de movilización social tras la muerte de George Floyd, hecho que desencadenó una serie de ataques a símbolos que según la extrema izquierda asociados al colonialismo y la opresión racial.

De Baltimore a Washington

La nueva estatua ha sido reconstruida utilizando fragmentos del monumento original recuperados del agua. Con cerca de cuatro metros de altura y un peso aproximado de una tonelada, la obra fue financiada con apoyo local, federal y de organizaciones ítalo-estadounidenses. Estas entidades promovieron su traslado a Washington como una forma de reivindicar la herencia cultural italiana en Estados Unidos.

Recordemos que el monumento original había sido inaugurado en 1984 bajo la presidencia de Ronald Reagan, lo que refuerza su carga simbólica dentro de la historia contemporánea del país. Tras su destrucción en 2020, el proceso de recuperación y reconstrucción culminó ahora con su instalación en uno de los espacios más emblemáticos del poder político estadounidense.

La estatua se encuentra actualmente rodeada por vallas de seguridad, lo que impide el acceso cercano, aunque su ubicación la sitúa en una zona visible dentro del complejo presidencial.

Apoyo político y mensaje institucional

La instalación ha sido respaldada públicamente por Trump, quien elogió la iniciativa en una carta dirigida a organizaciones ítalo-estadounidenses. En ese mensaje, el presidente calificó la destrucción del monumento original como un acto de "alborotadores antiestadounidenses" y agradeció la "generosidad" de quienes hicieron posible su reconstrucción.

Además, la Casa Blanca ya había adelantado en febrero su intención de reinstalar la figura de Colón como parte de una narrativa que lo presenta como un héroe histórico. Desde el entorno presidencial se ha insistido en que el explorador seguirá siendo homenajeado como símbolo de valores asociados a la valentía, la exploración y el espíritu de aventura.

Esta decisión también se conecta con el proyecto del Jardín Nacional de Héroes Estadounidenses, impulsado por Trump, donde Colón figura entre las personalidades que encarnarían ideales fundacionales del país de cara al 250 aniversario de la independencia.

Un símbolo de división

La figura de Colón lleva años generando un intenso debate en Estados Unidos. Para sectores críticos, representa el inicio de la colonización europea y las consecuencias negativas para los pueblos indígenas. En cambio, para buena parte de la comunidad ítalo-estadounidense, su presencia en el espacio público está vinculada a la identidad cultural, al reconocimiento histórico y a celebraciones como el Columbus Day.

Esta división hace que, durante las protestas de 2020, numerosas estatuas de Colón fueran retiradas o vandalizadas en distintas ciudades del país. Este fenómeno se extendió también a otros monumentos controvertidos, especialmente aquellos relacionados con la Confederación, en un contexto de revisión del pasado histórico y sus símbolos.

La reinstalación de esta estatua en la Casa Blanca se inscribe en ese mismo debate, reactivando tensiones sobre cómo interpretar la historia y qué figuras deben ocupar espacios públicos representativos.

Política de memoria y nuevas reinstalaciones

La iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio de la Administración Trump por restaurar monumentos retirados tras las protestas de 2020. Entre las acciones recientes destaca la reinstalación de una estatua del oficial confederado Albert Pike en Washington, así como planes para devolver un monumento confederado al cementerio nacional de Arlington, en Virginia.

Estas decisiones reflejan una visión concreta sobre la memoria histórica en Estados Unidos, en la que se busca recuperar figuras y símbolos que, para algunos sectores, representan tradiciones y valores nacionales, pero que para otros siguen siendo motivo de controversia.

En este contexto, la llegada de la estatua de Colón a la Casa Blanca no solo tiene un valor simbólico, sino que también se convierte en un nuevo punto de fricción en el debate sobre identidad, historia y representación en el país.