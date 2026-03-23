Un controlador admite su error en el fatal accidente de Nueva York: "La he fastidiado"

El accidente ocurrido en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, que ha dejado dos fallecidos, continúa bajo investigación mientras salen a la luz grabaciones de la torre de control en las que el controlador implicado reconoce un error minutos después del suceso.

Una grabación de la frecuencia de radio, obtenida a través de LiveATC.net, recoge la conversación que mantuvieron el controlador aéreo y un piloto poco después de la colisión. En ella, el profesional afirma: "Estábamos lidiando con una emergencia antes. La he fastidiado". El intercambio se produjo menos de 20 minutos después del accidente en la pista 4 del aeropuerto neoyorquino. En ese mismo diálogo, el piloto intenta restar importancia a lo ocurrido y le responde que hizo "lo mejor que pudo", a lo que el controlador insiste en su responsabilidad.

Otro piloto, de la aerolínea Frontier Airlines, que presenció la escena, aseguró en la misma frecuencia que "no fue agradable de ver" antes de recibir autorización para regresar a la puerta de embarque.

Cómo se produjo la colisión

El accidente tuvo lugar cuando un avión de Air Canada, procedente de Montreal, colisionó en pista con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria. El vehículo se dirigía a atender una incidencia previa en el aeropuerto.

Según otra grabación, el controlador había autorizado inicialmente al camión a cruzar la pista para asistir a un avión que había alertado de un olor extraño en cabina antes de aterrizar.

Sin embargo, en ese mismo audio se escucha cómo intenta detener su avance al advertir la presencia de la aeronave. "Alto. Alto. Alto. Alto, camión 1. Alto", ordena de forma reiterada el controlador en un intento de evitar el impacto.

Las víctimas

El balance provisional confirma la muerte del piloto y el copiloto del avión implicado en el accidente. Por su parte, los ocupantes del camión de bomberos resultaron heridos. En total, 41 pasajeros y miembros de la tripulación fueron trasladados a distintos hospitales, de los cuales 32 ya han recibido el alta.

Las autoridades han abierto una investigación para determinar las causas del accidente, en la que se analizarán las comunicaciones y los procedimientos seguidos en la torre de control.

El aeropuerto de LaGuardia permanece cerrado al menos hasta las 18:00, hora local de Nueva York, medianoche en España. Mientras tanto, continúan las labores de revisión y seguridad en las instalaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el accidente de "terrible" y apuntó que "cometieron un error" en un contexto que describió como un trabajo de riesgo.