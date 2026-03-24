La NASA ya prepara el sueño de Trump de tener una colonia en la Luna para reactores nucleares

"El espacio es el nuevo campo de batalla y el terreno elevado que EEUU debe dominar. Estados Unidos pronto volverá a la Luna y luego lideraremos al mundo hacia Marte". Estas palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya no son solo una idea sino también una realidad que está preparando la NASA.

La agencia espacial ha presentado este martes su plan para cumplir los deseos del presidente de Estados Unidos y así establecer antes de cinco años una base permanente en la Luna donde colocar reactores nucleares. La fecha ya se ha fijado para el inicio de este proyecto: el próximo 1 de abril.

"Falta solo una semana y puedo confirmar que todo está en orden y no hay ningún impedimento para el lanzamiento de Artemis, si las condiciones meteorológicas lo permiten", confirmaron desde la NASA.

We've announced a series of transformative initiatives to achieve America's National Space Policy, reflecting upcoming opportunities for world-changing science and discovery. Learn more about our plans for the Moon, Mars, and beyond: https://t.co/bc4pf4GPS9 pic.twitter.com/xZa9tBoRXY — NASA (@NASA) March 24, 2026

"Hemos anunciado una serie de iniciativas transformadoras para lograr la Política Espacial Nacional de Estados Unidos, que reflejan las próximas oportunidades para la ciencia y los descubrimientos que cambiarán el mundo. Obtén más información sobre nuestros planes para la Luna, Marte y más allá", reza el tuit en la cuenta oficial de la agencia espacial.

Esta decisión tiene un 'pero' y es que se pone en pausa el proyecto denominado Gateway, que iba a suponer un punto de paso y logística en la órbita lunar. "Se va a suspender temporalmente el proyecto Gateway en su configuración actual y centrarse en la infraestructura que permita operaciones sostenidas en la superficie lunar", confirman en la NASA.

A partir del 1 de abril, Estados Unidos lanzará a cuatro astronautas hacia la Luna con un margen de cuatro intentos para conseguirlo.