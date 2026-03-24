'The Washington Post' retrata a Pablo Iglesias en Cuba: "Tonto útil"

El diario estadounidense The Washington Post ha publicado un demoledor editorial contra la visita a Cuba de dirigentes de la izquierda internacional, en una delegación en la que ha participado el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. El periódico sitúa a este grupo como un instrumento al servicio del régimen castrista mientras sus integrantes disfrutan de condiciones de lujo alejadas de la realidad del pueblo cubano.

Bajo el significativo titular "Tontos útiles visitan Cuba, justo a tiempo", el rotativo norteamericano no deja lugar a dudas sobre su valoración del viaje. Según recoge el propio editorial, "izquierdistas de todo el mundo descendieron sobre Cuba durante el fin de semana para un viaje ‘humanitario’ destinado a protestar contra el bloqueo petrolero de Estados Unidos, y desempeñaron perfectamente el papel de idiotas útiles", en una crítica dirigida al conjunto de los participantes.

Un viaje bajo sospecha

El texto incide en la contradicción entre el discurso de los asistentes y su puesta en escena en La Habana, subrayando que "nada expresa mejor la solidaridad que ir a un país empobrecido y alojarse en un hotel de cinco estrellas". Una afirmación que apunta directamente al contexto en el que se ha desarrollado la estancia de esta delegación internacional en la que se encontraba Iglesias.

Aunque el editorial reconoce que los participantes trasladaron ayuda a la isla, señalando que "cientos de delegados de decenas de países llevaron varias toneladas de alimentos, medicinas y otros suministros a la isla, que está luchando con una crisis energética", el propio texto deja claro que este gesto queda en segundo plano frente al trasfondo político del viaje. La crítica se centra en el uso de esa iniciativa como elemento de legitimación del régimen cubano.

Críticas al relato sobre Cuba

En este sentido, The Washington Post desmonta uno de los argumentos habituales de este tipo de delegaciones al afirmar que "la mejor manera de ayudar al pueblo cubano, por supuesto, sería liberarlo de una dictadura que no ha logrado satisfacer sus necesidades durante más de medio siglo". El editorial sitúa así el foco en la responsabilidad del sistema político cubano.

El texto también menciona la presencia de figuras como Jeremy Corbyn dentro de un bloque ideológico más preocupado, según el periódico, por atacar a Estados Unidos que por denunciar la falta de libertades en la isla. De hecho, el rotativo es tajante al afirmar que "la realidad es que Estados Unidos no ha perjudicado a Cuba ni de lejos tanto como lo ha hecho la dictadura comunista".

Lejos de la imagen que proyectan este tipo de visitas, el editorial recuerda que "más de un millón de cubanos han huido desde 2021, cuando el régimen castrista reprimió las protestas en medio de una grave crisis económica", una realidad que contrasta con el relato que defienden los participantes en el viaje.

Un reproche directo a los participantes

La conclusión del rotativo estadounidense resulta especialmente dura al señalar que "la verdad es que estos activistas solo se preocupan por los cubanos ahora que tienen una excusa para arremeter contra Estados Unidos". Con esta afirmación, el editorial cuestiona las motivaciones de la delegación en la que ha participado Pablo Iglesias, a la que presenta como un instrumento de confrontación política más que como una iniciativa de ayuda efectiva.

Con este posicionamiento, The Washington Post se suma a las críticas internacionales contra este tipo de viajes organizados a Cuba, poniendo el acento en la distancia entre el discurso político de sus participantes y la realidad de un régimen que sigue restringiendo libertades básicas.