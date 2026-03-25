Escándalo en Wall Street: investigan el pelotazo millonario orquestado minutos antes del anuncio de Trump sobre Irán

Las autoridades financieras de Estados Unidos están bajo presión para investigar lo que muchos analistas financieros califican como un caso flagrante de información privilegiada. Uno de los mayores pelotazos de los últimos tiempos. Y es que apenas 15 minutos antes de que el presidente Donald Trump anunciara por sorpresa un posible acuerdo de paz con Irán el pasado lunes 23 de marzo, el mercado registró movimientos masivos y sospechosos que generaron beneficios millonarios instantáneos.

El 'Pelotazo' en cifras

La magnitud de las operaciones detectadas en los momentos previos al mensaje en Truth Social -la red social de Donald Trump- ha dejado atónitos a los operadores del parqué:

S&P 500: Se ejecutaron compras de futuros del índice por un valor de 1.500 millones de dólares.

También se realizaron apuestas a la baja del Petróleo Brent por valor de 580 millones de dólares.

Todo esto se tradujo en unas ganancias estimadas de unos 60 millones de dólares en cuestión de minutos solo con las posiciones abiertas en el S&P 500 tras el rebote del mercado.

Cronología de un movimiento 'perfecto'

El mercado se encontraba en mínimos anuales debido a la guerra con Irán, que ya cumplía su cuarta semana.

Entonces, sin catalizador alguno, llegó el movimiento que dejó atónitos a los inversores. Alrededor de las 6:50 a.m. (hora de Nueva York), el volumen de futuros E-mini del S&P 500 en el CME se disparó.

Tan solo 15 minutos después de semejante tsunami de inversión llegó el anuncio de Trump. El presidente de Estados Unidos publicó que tras "conversaciones muy buenas" pausaría los ataques a infraestructuras energéticas iraníes, sugiriendo un acuerdo inminente de paz.

La reacción fue inmediata. El S&P 500 se disparó un 2,5% en su punto máximo, mientras el petróleo se desplomó un 14% (de 109 a 92 dólares por barril) haciendo millonarios a un buen grupo de personas privilegiadas y levantando muchas sospechas.

Reacciones y sospechas

Aunque la Casa Blanca ha negado cualquier filtración, la sincronización de las operaciones ha levantado ampollas en el Capitolio. El senador demócrata Chris Murphy calificó el episodio como una "corrupción alucinante" en la red social X.

La situación se tornó más turbia cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán desmintió oficialmente haber mantenido conversaciones con Washington, calificando las afirmaciones de Trump como "noticias falsas". Esto ha llevado a algunos analistas a sugerir que las apuestas no solo se basaron en información privilegiada, sino en un movimiento de mercado coordinado basado en expectativas de desescalada que aún no se han materializado formalmente.

Actualmente, la Securities and Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) han declinado hacer comentarios oficiales, aunque fuentes del mercado confirman que el rastro del dinero está siendo monitorizado de cerca.