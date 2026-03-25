Una boda de comunistas, origen de una red global de extrema izquierda que introduce propaganda china en EEUU

El enlace entre la productora feminista Jodie Evans –cofundadora de CodePink– y el empresario tecnológico afincado en Shanghái Neville Roy Singham –fundador de Thoughtworks– habría servido para mucho más que para sellar su "amor revolucionario". Una investigación realizada por la cadena estadounidense Fox News revela que, durante los cuatro días de 2017 en los que la pareja se reunió con sus invitados en Runaway Bay (Jamaica), se fraguó una alianza que supuso el punto de partida de una red de alrededor de 2.000 organizaciones de extrema izquierda que hoy libran la "guerra cognitiva (batalla ideológica)" contra Estados Unidos "en nombre del Partido Comunista de China".

Tanto es así que, según informa este medio, mientras Evans estaba en Cuba –junto a Pablo Iglesias y otros miembros de la flotilla que supuestamente ha visitado la isla en misión humanitaria–, funcionarios estadounidenses han abierto una investigación acerca de esta "red sin fines de lucro antiestadounidense y pro china" que habría nacido de la boda de la pareja de comunistas. Unos días de convivencia en los que "invocaron las enseñanzas" de Mao Zedong –responsable de la muerte de más de 70 millones de personas en el siglo XX–, Karl Marx y Vladímir Lenin, e incluso discutieron cómo movilizar a las masas para librar una "guerra popular" maoísta.

On the second day of the Nuestra América Convoy to Cuba, our CODEPINK delegation has been busy supporting local projects. pic.twitter.com/c8oqwSDyGU — CODEPINK (@codepink) March 21, 2026

A partir de ahí, "darían forma a las protestas, los disturbios y la agitación política durante la década siguiente", señala Fox News, que menciona "desde las escenas incendiarias de 2020 en Minneapolis hasta las manifestaciones actuales en apoyo a los regímenes de Cuba e Irán". Acciones que estarían alineadas con "las ambiciones geopolíticas del Partido Comunista de China de eclipsar a Estados Unidos como superpotencia". Singham y Evans habrían sido los impulsores de esa red global de organizaciones que difunden propaganda antiestadounidense y en apoyo de los regímenes dictatoriales comunistas.

Son los defensores de China, Rusia, Irán, Cuba, Corea del Norte, Venezuela y Gaza en Occidente. Evans, conocida por haber dirigido la campaña presidencial del exgobernador demócrata de California Jerry Brown en 1992, y su esposo, criado en los designios de la extrema izquierda, "están trayendo al siglo XXI el sueño de Mao de una guerra popular", ha declarado a la cadena Xi Van Fleet, el autor de Made in America: The Hidden History of How the US Enabled Communist China and Created Our Greatest Threat. Un estadounidense de origen chino que sobrevivió a la purga de inocentes de Mao. "Están llevando a las calles la peor pesadilla de Estados Unidos: un Ejército Rojo que busca destruir al país y hacer que China sea más competitiva en el escenario mundial", ha asegurado.

Los 5 niveles de la ‘pasta’

No menos interesante es la dimensión económica de la investigación realizada por Fox News, que ha analizado 223 transacciones en las que se movieron un total de 591 millones de dólares a través de cinco continentes desde 2017 hasta 2025. Un dinero que, según sus pesquisas, "fluye a través de cinco anillos concéntricos de esta red ideológica que difunde propaganda a favor de China" creados a partir de "fondos controlados por Singham".

Llama la atención que el magnate tecnológico invirtiese 278 millones de dólares en seis organizaciones sin ánimo de lucro, en su mayoría de reciente de creación y con su esposa en la cúpula de las mismas. Entre ellas CodePink, el proyecto estrella de Evans. Y que esas mismas entidades invirtieran a su vez alrededor de 163 millones de dólares en otras 52 organizaciones, entre las que también se encontrarían.

Pero la red, advierte la cadena estadounidense, "no termina donde acaba el rastro del dinero". Y es que de "67 grupos centrales se asocian con cientos de grupos en todo el mundo, creando una red de aproximadamente 2.000 organizaciones a nivel mundial", destaca el medio, que pone el acento en una de sus escasas intervenciones públicas, el pasado mes de noviembre. Singham ofreció una conferencia de dos días en el "Foro Académico del Sur Global", que se celebraba en Shanghái, avalada por el Partido Comunista de China.