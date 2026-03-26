Trump amplía hasta el 6 de abril el ultimátum a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la decisión de prorrogar el plazo otorgado a Irán para que permita la libre navegación en el estrecho de Ormuz. El mandatario ha fijado como nueva fecha límite el próximo 6 de abril, momento en el que, de no cumplirse sus exigencias, Washington procedería a destruir las centrales eléctricas del país asiático.

La confirmación de esta medida ha llegado a través de la red social Truth Social, donde el líder republicano ha explicado que la extensión de diez días se produce "a petición del Gobierno iraní". De este modo, el plazo expirará exactamente a las 20:00 horas de Washington, lo que equivale a las 00:00 GMT del 7 de abril, otorgando un mayor margen para el diálogo entre las partes involucradas.

Según ha detallado el jefe del Ejecutivo estadounidense, las conversaciones bilaterales continúan su curso de forma positiva. "Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas difundidas por algunos medios de comunicación que propagan noticias falsas, están progresando muy bien", ha asegurado el dirigente, tratando de restar importancia a los rumores sobre un posible fracaso diplomático.

El paso marítimo en disputa es de vital importancia geopolítica y económica, dado que por sus aguas transita aproximadamente la quinta parte del petróleo mundial. Inicialmente, el ultimátum estaba previsto para el pasado lunes y posteriormente fue aplazado al viernes, bajo el argumento de que se habían iniciado los contactos para poner fin a la crisis.

Durante una reciente comparecencia ante la prensa, el presidente fue cuestionado sobre la posibilidad de dictar nuevas prórrogas. En su respuesta, aclaró que cualquier decisión futura estará condicionada por las recomendaciones de su equipo de negociadores, compuesto por el vicepresidente, JD Vance; el enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner. "Aún no lo sé (...). El señor Witkoff, JD y Jared me dirán si creen que va por buen camino", indicó.

Desde la Administración norteamericana sostienen que Teherán tiene voluntad de alcanzar un pacto y que, como gesto de buena voluntad, ya habría permitido el tránsito de una decena de petroleros por la zona bloqueada. Además, Estados Unidos ha trasladado a las autoridades iraníes un plan de quince puntos para encauzar la situación mediante la mediación de Pakistán, aunque por el momento ha sido rechazado.

En paralelo a los esfuerzos diplomáticos, el Pentágono sigue perfilando escenarios operativos. Según ha publicado el medio digital Axios, el Departamento de Defensa estadounidense prepara diversas opciones de intervención militar que podrían contemplar el despliegue de fuerzas terrestres para asestar un golpe definitivo si fracasan las vías pacíficas.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, ha criticado la postura de Washington, calificándola de contradictoria. El jefe de la diplomacia de Teherán lamenta que, mientras la Casa Blanca solicita sentarse a negociar, mantiene la agresión y continúa enviando tropas a la región, lo que dificulta la consecución de un acuerdo duradero.