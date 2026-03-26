Trump redoblará la presencia de buques anfibios de combate en el Golfo Pérsico

El presidente Donald Trump ha ordenado redoblar la presencia de buques anfibios de combate en el Golfo Pérsico, en una de las mayores expansiones de fuerza desde que comenzó el conflicto con Irán el 28 de febrero de 2026. Esta medida busca asegurar la libre navegación en el Estrecho de Ormuz, una vía crítica para el 20% del petróleo mundial que Teherán ha intentado bloquear mediante minas y drones.

Detalles del despliegue naval

La administración estadounidense está movilizando miles de marines y unidades de asalto especializadas para reforzar su control sobre la región:

Se ha confirmado el envío de aproximadamente 5.000 marines adicionales a la región, divididos en dos Unidades Expedicionarias de Marines (MEU).

El USS Tripoli, liderando un grupo anfibio con la 31ª MEU, ya se dirige hacia el Golfo desde el Pacífico. El USS Boxer, junto con la 11ª MEU, ha sido desplegado desde California.

Estas unidades cuentan con cazas F-35B, helicópteros de ataque y aeronaves de rotor basculante, diseñadas para realizar desembarcos rápidos y operaciones de combate asimétrico.

El despliegue ocurre en un momento de mensajes contradictorios por parte de la Casa Blanca. Mientras Trump ha afirmado que la guerra está "cerca de terminar" y que los objetivos se han cumplido en un 92%, el Pentágono ha solicitado 200.000 millones de dólares adicionales al Congreso para financiar las operaciones.

El objetivo principal es forzar la reapertura de Ormuz frente a la negativa de aliados de la OTAN, como Alemania y Francia, de participar en una intervención activa sin un cese al fuego previo. Analistas militares sugieren que la llegada de estos buques anfibios podría ser el preludio de operaciones terrestres limitadas, como la posible toma de la isla de Kharg, el principal centro de exportación de crudo iraní.