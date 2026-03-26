Un magnate estadounidense, tercer eslabón del 'frente unido' de la izquierda impulsado por Mao y Fidel

El "Frente Unido" fue clave en la estrategia de China para resistir frente a la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Y también lo fue en el posterior ascenso de Mao Zedong. La alianza entre el partido gobernante, el Kuomintang (KMT), y el Partido Comunista Chino para frenar al enemigo sirvió al mayor asesino del siglo XX para imponerse en la batalla cultural y social, incorporando a las masas, y ascender al poder en 1949, tras derrotar a los nacionalistas en la guerra civil.

Aunque operaron en contextos geográficos y temporales distintos, Mao Zedong y Fidel Castro compartieron pilares estratégicos fundamentales. El dictador caribeño también hizo uso de un "frente unido" para derrocar a Fulgencio Batista, cohesionando diversas fuerzas políticas y sociales, y hacer triunfar la revolución en 1959. Si su homólogo chino alimentó el sentimiento antijaponés, el comandante en jefe hizo lo mismo con el antiestadounidense.

En 1966, el líder cubano –obsesionado con exportar la revolución– convocó la llamada Conferencia Tricontinental, en la que participaron representantes de 82 países y donde Castro prometió "apoyo a cualquier movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra". Con esta base ideológica, el magnate tecnológico Neville Roy Singham habría replicado un "frente unido que alinea a revolucionarios de extrema izquierda, socialistas y comunistas de todos los ámbitos".

Así lo asegura la cadena norteamericana Fox News tras realizar una investigación que indicaría que el empresario ha decidido poner sus millones al servicio de la propaganda maoísta para socavar los valores occidentales. Para ello, señala el medio estadounidense, utilizaría una red opaca de ONG y otros grupos que sirven de pantalla para difundir narrativas favorables a Pekín.

Su versión del "frente unido"

La estrategia, para replicar su propia versión del "frente unido", habría comenzado en 2017. Es el año en el que trasladó su base de operaciones a Shanghái, tras vender su consultora ThoughtWorks por cerca de 800 millones de dólares, y también el que se casó con la productora feminista Jodie Evans –cofundadora de CodePink–.

La celebración de la boda de la pareja, de cuatro días de duración, fue el punto de partida de una red de alrededor de 2.000 organizaciones de extrema izquierda que hoy libran la "guerra cognitiva (batalla ideológica)" contra Estados Unidos "en nombre del Partido Comunista de China".

Según Fox News, se trataría de "una red transnacional interconectada por numerosas empresas con líderes, direcciones y una misión común: difundir el marxismo y promover a China como contrapeso global a Estados Unidos en una nueva Guerra Fría".

"Los registros del IRS muestran que tres entidades transfirieron 278 millones de dólares entre 2017 y 2023 a seis organizaciones sin fines de lucro estadounidenses clave de la red de Singham" que, añade el medio, habrían funcionado una especie de central que "redistribuía fondos y coordinaba actividades en una red cada vez mayor de grupos afiliados".